नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। MG Motor India ने अपने कॉमेट ईवी के सभी वेरिएंट की कीमतों को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। MG Comet EV मार्केट में कुल 3 वेरिएंट में उपलब्ध होगी। इनमें Pase, Play और Plush वेरिएंट शामिल हैं। आप इसे 7.98 लाख रुपये से शुरूआती कीमत पर खरीद पाएंगे जबकि इसका टॉप वेरिएंट 9.98 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध होगा। तक जाती हैं। आइए इसके तीनों वेरिएंट की कीमत और बुकिंग के बारे में जान लेते हैं।

MG Comet EV कुल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। आप इसे Pase, Play और Plush विकल्प के साथ 7.98 लाख रुपये से शुरूआती कीमत पर खरीद सकते हैं। वेरिएंट के हिसाब से कीमत की बात करें तो आप इसके Pase वेरिएंट को 7.98 लाख रुपये, Play वेरिएंट को 9.28 लाख रुपये और Plush वेरिएंट को 9.98 लाख रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि ये सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली की हैं।

MG Comet EV की बुकिंग 15 मई, 2023 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी और इसकी डिलीवरी 22 मई 2023 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। आपको बतादें कि कार की इंट्रोडक्टरी कीमत है, कंपनी ने इसे शुरुआती 5,000 बुकिंग के लिए ही रिजर्व किया है। एमजी कॉमेट ईवी एक ई-शील्ड ओनरशिप पैकेज के साथ उपलब्ध है जिसमें 3 साल/1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, 3 साल की लेबर-फ्री सर्विस, 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 8 साल/1,20,000 किमी की बैटरी पर वारंटी शामिल है। कंपनी एमजी कॉमेट ईवी के साथ 3 साल का बायबैक प्लान भी पेश कर रही है।

MG Comet EV टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए फ्लोटिंग डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12 वाट चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले मिलता है। कार के टॉप-एंड ट्रिम में 55+ कनेक्टेड फीचर्स के साथ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट जैसे तीन ड्राइव मोड मिलते हैं। साथ ही MG Comet EV में डुअल फ्रंट एयरबैग, EBD के साथ ABS, सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट और रियर थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

MG Comet EV | Price Launch

