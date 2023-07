बढ़िया माइलेज वाली इस फैमिली कार पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, 49 हजार रुपये की ऐसे कर सकते हैं बचत

इस कार में आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिलता है। जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। जो 89bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। ये सस्ती कीमत में दमदार माइलेज देने वाली कार में से एक है।मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है और इसकी सबसे अधिक बिकने वाली कार पर कंपनी बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अगर आप अपनी फैमली के लिए एक नई शानदार डेली यूज में इस्तेमाल आने वाली कार की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आपको बता दें,भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है और इसकी सबसे अधिक बिकने वाली कार पर कंपनी बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये सस्ती कीमत में दमदार माइलेज देने वाली कार में से एक है। चलिए आपको इस पर मिलने वाले ऑफर के बारे में अधिक जानकारी देते हैं क्योंकि ये ऑफर 31 जुलाई तक ही है। कैश और कॉर्पोरेट डिस्काउंट वाहन निर्माता कंपनी वैगनआर पर जुलाई 2023 में तगड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस डिस्काउंट ऑफर में नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट इसपर मिल रहा है। अगर आपको ये कार खरीदनी है तो आपके पास इसको खरीदने के लिए मात्र 31 जुलाई 2023 तक का समय है।क्योंकि तभी तक ये ऑफर चालू होगा। जुलाई 2023 वैगनआर पर मिलने वाले ऑफर ऑफर की बात करें तो इसमें आपको 49 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके मैनुअल और सीएनजी वेरिएंट पर 25 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 4 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। AMT वेरिएंट पर कितना डिस्काउंट? आपको बता दें, दूसरे ओर एएमटी वेरिएंट पर 15 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 4 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ऑफर्स डीलरशिप्स, स्थान, वेरिएंट और कलर के हिसाब से अलग -अलग हो सकते हैं। इंजन वैगनआर LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस के चार वेरिएंट में आती है। इसमें 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है। इसके पावरट्रेन की बात करें तो ये 1.0-लीटर इंजन 66bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। सीएनजी इंजन इस कार में आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिलता है। जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। जो 89bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। दोनों इंजन में मैनुअल और AGS यूनिट को जोड़ा गया है।

