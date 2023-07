Maruti Suzuki Subscribe ने पूरे किए तीन साल, 5 पार्टनर्स के साथ देश के 25 शहरों में बनाई पहचान

Maruti Suzuki Subscribe इस महीने अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। इसने जुलाई 2020 में अपनी यात्रा शुरू की थी और इसे देश में खूब पसंद भी किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में मारुति सुजुकी सब्सक्राइब पांच सब्सक्रिप्शन पार्टनर्स Orix ALD Automotive Quiklyz by Mahindra Finance Myles and SMAS Auto लीजिंग के साथ साझेदारी में 25 शहरों में अपनी पहचान बनाई है।

Maruti Suzuki Subscribe Celebrates Third Anniversary with 5 partners

