ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki ने अपने नए Auto Green Mission पहले के तहत Swift, Dzire और Baleno के ऑटोमैटिक CNG वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। ये तीनों मॉडल कंपनी की S-CNG तकनीक को ऑटोमैटिक ट्रांसमिश के साथ मिलाते हैं जिससे इसकी हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान रेंज में मिलने वाले इंजन ऑप्शन बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा माइलेज Dzire की है जो 36.47km/kg है।

Swift CNG माइलेज Swift CNG ऑटोमैटिक CNG का क्लेम्ड माइलेज 35.35km/kg है। Maruti Suzuki ने इस हैचबैक को रेड कलर के एक्सटीरियर फिनिश के साथ पेश किया है। अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल Dzire कॉम्पैक्ट सेडान अपने 36.47km/kg के दावे के साथ इस माइलेज चार्ट में सबसे ऊपर की जगह बनाता है।

Baleno CNG और माइलेज Baleno इसमें दूसरी हैचबैक के तौर पर शामिल होती है जिसका क्लेम्ड माइलेज 34.47km/kg है। इसे Maruti Suzuki के Nexa रिटेल नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। Baleno में भी लाल रंग का एक्सटीरियर फिनिश है और यह मौजूदा मॉडल के ही जाने-पहचाने डिजाइन को बरकरार रखती है।