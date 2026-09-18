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Maruti ने Dzire, Baleno और Swift के CNG ऑटोमैटिक वेरिएंट किए लॉन्च, मिलेगा 36.47km/kg का माइलेज

By Digital Desk Edited By: Shubham Pandey
Published: Fri, 18 Sep 2026 08:28 PM (IST)

Maruti CNG Versions: मारुति सुजुकी ने Swift, Dzire और Baleno के ऑटोमैटिक CNG वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो शानदार माइलेज और AMT ट्रांसमिशन की सुविधा के साथ आते हैं।

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki ने अपने नए Auto Green Mission पहले के तहत Swift, Dzire और Baleno के ऑटोमैटिक CNG वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। ये तीनों मॉडल कंपनी की S-CNG तकनीक को ऑटोमैटिक ट्रांसमिश के साथ मिलाते हैं जिससे इसकी हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान रेंज में मिलने वाले इंजन ऑप्शन बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा माइलेज Dzire की है जो 36.47km/kg है।

Swift CNG माइलेज

Swift CNG ऑटोमैटिक CNG का क्लेम्ड माइलेज 35.35km/kg है। Maruti Suzuki ने इस हैचबैक को रेड कलर के एक्सटीरियर फिनिश के साथ पेश किया है। अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल Dzire कॉम्पैक्ट सेडान अपने 36.47km/kg के दावे के साथ इस माइलेज चार्ट में सबसे ऊपर की जगह बनाता है।

Baleno CNG और माइलेज

Baleno इसमें दूसरी हैचबैक के तौर पर शामिल होती है जिसका क्लेम्ड माइलेज 34.47km/kg है। इसे Maruti Suzuki के Nexa रिटेल नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। Baleno में भी लाल रंग का एक्सटीरियर फिनिश है और यह मौजूदा मॉडल के ही जाने-पहचाने डिजाइन को बरकरार रखती है।

Model Body Style Claimed CNG Efficiency
Maruti Suzuki Dzire Compact Sedan 36.47 km/kg
Maruti Suzuki Swift Hatchback 35.34 km/kg
Maruti Suzuki Baleno Premium Hatchback 34.47 km/kg

कितनी है कीमत?

Swift CNG AMT की एक्स-शोरूम कीमत 7.92 लाख रुपए, Dzire CNG AMT की एक्स-शोरूम कीमत 8.53 लाख रुपए औऱ Baleno CNG AMT की एक्स-शोरू कीमत 8.32 लाख रुपए है। यह लॉन्च Maruti Suzuki के CNG पोर्टफोलियो के विस्तार को दिखाता है। CNG सिस्टम में फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार के लिए IGS फंक्शन को शामिल किया गया है और साथ ही AMT ट्रांसमिशन की सुविधा भी मिलती है।

Model Mileage (Claimed) Starting Price (Ex-Showroom)
Maruti Suzuki Dzire CNG AMT 36.47 km/kg ₹8.53 Lakh
Maruti Suzuki Swift CNG AMT 35.34 km/kg ₹7.92 Lakh
Maruti Suzuki Baleno CNG AMT 34.47 km/kg ₹8.32 Lakh

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