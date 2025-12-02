Language
    आज लॉन्‍च होगी Maruti E Vitara, मिलेगी 500 किलोमीटर से ज्‍यादा की रेंज, कितनी हो सकती है कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:29 AM (IST)

    मारुति सुजुकी आज अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी, ई-विटारा लॉन्च करेगी। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। सुरक्षा के लिए सात एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। 61 kWh की बैटरी के साथ यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी एसयूवी से होगा।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करने वाली प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से आज अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्‍च कर दी जाएगी। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितनी रेंज के साथ इसे किस कीमत पर लॉन्‍च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    आज लॉन्‍च होगी Maruti E Vitara

    मारुति की ओर से आज औपचारिक तौर पर अपनी पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर ई-विटारा को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।

    कैसे होंगे फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। निर्माता की ओर से इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट्स, एंबिएंट लाइट, ड्यूल टोन इंटीरियर जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इस एसयूवी में निर्माता की ओर से सात एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS जैसे कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।

    मिलेगी 500 KM से ज्‍यादा की रेंज

    कंपनी की ओर से E Vitara में 61 kWh की क्षमता की बैटरी पैक को दिया जाएगा। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्‍यादा की रेंज मिल सकती है। इसकी बैटरी को 120 लिथियम ऑयन आधारित सेल से बनाया गया है जिसे बेहद कम तापमान के साथ ही काफी ज्‍यादा तापमान में भी उपयोग किया जा सकता है।

    हो चुकी है पेश

    निर्माता की ओर से इसे औपचारिक तौर पर जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्‍सपो में पेश कर दिया गया था। लेकिन तब इसके लॉन्‍च को लेकर किसी भी तरह की औपचारिक जानकारी नहीं दी गई थी।

    कितनी होगी कीमत

    निर्माता की ओर से लॉन्‍च के बाद ही सही कीमत की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इस एसयूवी को भारत में 16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के आस पास लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    Maruti E Vitara को कंपनी की ओर से मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में लाया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG Windsor, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6, Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होगा।