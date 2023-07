Maruti की कारों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, लाभ उठाने के लिए यहां पढ़ें अधिक डिटेल्स

Maruti Ignis नेक्सा डीलरशिप की सबसे छोटी कार में से एक है। इस कार पर आपको कंपनी बंपर डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने जून के महीने में इस हैचबैक पर 69 हजार रुपये का अधिकतम डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस पर 35 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस चार हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है।

Maruti car discount offer july 2023 see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति एक से बढ़कर एक दमदार कारें लॉन्च करती है। आपको बता दें, मारुति की ओर से प्रीमियम कारों पर आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। Maruti Ignis नेक्सा डीलरशिप की सबसे छोटी कार में से एक है। इस कार पर आपको कंपनी बंपर डिस्काउंट दे रही है। कंपनी जून के महीने में इस हैचबैक पर 69 हजार रुपये का अधिकतम डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस पर 35 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट, 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस चार हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और पांच हजार रुपये का स्क्रैप बोनस भी शामिल है। इस कार की एक्स -शोरूम कीमत 5.84 लाख रुपये से शुरू होती है जो टॉप वेरिएंट 8.16 लाख रुपये तक जाती है। Maruti Baleno कंपनी की ओर से लॉन्च की गई ये एक प्रीमियम हैचबैक कार है। इस कार पर कंपनी की ओर से 45 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसमें सबसे अधिक डिस्काउंट सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट पर दिया जा रहा है। इन दोनों ही वेरिएंट्स पर कंपनी 20 हजार रुपये तक का डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके साथ ही बलेनो के जेटा और एल्फा वेरिएंट पर 10 हजार रुपये का डिस्काउंट , 20 हजार रुपये का स्क्रैप बोनस और पांच हजार रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं अगर आप बलेनो का सीएनजी वेरिएंट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वेरिएंट पर आपको 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है और 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और पांच हजार रुपये का स्कैप डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस कार की एक्स -शोरूम कीमत 6.61 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 9.88 लाख रुपये है। Maruti Ciaz मारुति की ये प्रीमियम सेडान कार है। इसपर आपको 33 हजार रुपये का अधिकतम डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं इस पर 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस , पांच हजार रुपये का स्क्रैप बोनस और तीन हजार रुपये कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दिया गया है। इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 9.30 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 12.29 लाख रुपये तक जाती है।

