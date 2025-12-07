ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Maruti Brezza को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को जल्‍द ही लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले इसे टेस्‍ट किया जा रहा है। निर्माता की ओर से इसे कब तक और किस तरह के बदलाव के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी ब्रेजा फेसलिफ्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ओर से ब्रेजा एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्‍ट किया जा रहा है। इसी दौरान इस एसयूवी को देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को मनाली में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान इसके कई फीचर्स और डिजाइन की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी के डिजाइन में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें नए अलॉय व्‍हील्‍स, पतले और नए एलईडी हेडलैंप, नई एलईडी डीआरएल, बंपर में बदलाव किए जा सकते हैं।

मिलेंगे ये फीचर्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी में कई नए फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है। इसमें बड़ी इंफोटेनमेंट स्‍क्रीन, बेहतर इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नया इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS जैसे फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। कितना दमदार इंजन जानकारी के मुताबिक एसयूवी के फेसलिफ्ट में इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा वर्जन की तरह ही 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और सीएनजी इंजन का विकल्‍प दिया जा सकता है। जिसके साथ पांच स्‍पीड मैनुअल और पांच स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया जाएगा।

कब होगी लॉन्‍च निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन रिपोर्ट्स में इसके फेसलिफ्ट के टेस्टिंग की जानकारी दी जा रही है। उम्‍मीद है कि इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्‍च किया जा सकता है।