Maruti Suzuki Grand Vitara को मिला पेडेस्ट्रेन सेफ्टी अलार्म फीचर, कीमत में होगी 4 हजार रुपये की बढ़ोतरी

Maruti Suzuki India ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Grand Vitara के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट में पेडेस्ट्रेन सेफ्टी अलार्म फीचर पेश किया है जिसकी वजह से कार की कीमत 4000 रुपये तक बढ़ जाएगी। कंपनी ने कहा कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए AVAS को शामिल करने से ग्रैंड विटारा आगामी नियमों के अनुरूप हो जाएगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

Maruti adds pedestrian safety alarm in electric hybrid variants of Grand Vitara price up Rs 4000

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Maruti Suzuki India ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Grand Vitara में नए सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए हैं। कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट में पेडेस्ट्रेन सेफ्टी अलार्म फीचर पेश किया है, जिसकी वजह से कार की कीमत 4,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। वहीं, मारुति ने Grand Vitara के इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट को Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) से भी जोड़ने की घोषणा की है। इन फीचर्स की खासियत है और ये कैसे काम करेंगे, आइए जान लेते हैं। कैसे काम करेगा ये फीचर? मारुति सुजुकी इंडिया ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि यह तकनीक ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को वाहन की उपस्थिति के बारे में सचेत करके सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें कहा गया है कि सिस्टम लो-लेवल अलर्ट ध्वनि उत्सर्जित करके काम करता है, जिसे पांच फीट दूर तक सुना जा सकता है। इससे पैदल चलने वालों और आस-पास के अन्य ड्राइवरों को पता चल जाता है कि कोई वाहन पास में है। Grand Vitara की बढ़ जाएगी कीमत कंपनी ने कहा कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए AVAS को शामिल करने से ग्रैंड विटारा आगामी नियमों के अनुरूप हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि ग्रैंड विटारा के इन वेरिएंट्स की कीमत में बदलाव 17 जुलाई, 2023 से 4,000 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ग्रैंड विटारा के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 18.29 लाख रुपये और 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है। Maruti Suzuki Grand Vitara में क्या खास? देश की सबसे पॉपुलर कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अपनी प्रीमियम एसयूवी Grand Vitara को भारतीय बाजार में कई एडवांस फीचर और ड्राइव ऑप्शन के साथ बेचती है। हाल ही में इसे हाइब्रिड पॉवरट्रेन के साथ पेश किया गया था और उस समय से ही ये कार अच्छी संख्या में बिक रही है। माइलेज की बात करें तो Grand Vitara एक लीटर पेट्रोल में 19.38 किलोमीटर से लेकर 27.97 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है।

Edited By: Rammohan Mishra