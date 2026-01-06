Mahindra XUV 7XO के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा, यहां देखें पूरी लिस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mahindra XUV 7XO को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 24.92 लाख रुपये है। भारत में इसकी टेस्ट ड्राइव टेस्ट ड्राइव 8 जनवरी शुरू होगी। इसकी बुकिंग महिंद्रा ने दिसंबर 2025 के मध्य से शुरू कर चुकी है। इसे कुल आठ वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें से AX7, AX7T और AX7L वेरिएंट की डिलीवरी 14 जनवरी से शुरू होगी। AX, AX3 और AX5 वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 में होगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस वेरिएंट की कीमत कितनी है?

Mahindra XUV 7XO के सभी वेरिएंट की कीमत वेरिएंट सीटिंग इंजन / ट्रांसमिशन के अनुसार कीमत AX 7-सीटर पेट्रोल MT – ₹ 13.66 डीजल MT – ₹ 14.96 AX3 7-सीटर पेट्रोल MT – ₹ 16.02 पेट्रोल AT – ₹ 17.47 डीजल MT – ₹ 16.49 डीजल AT – ₹ 17.94 AX5 7-सीटर पेट्रोल MT –₹ 17.52 पेट्रोल AT – ₹ 18.97 डीजल MT – ₹ 17.99 डीजल AT – ₹ 19.44 AX7 7-सीटर पेट्रोल MT – ₹ 18.48 पेट्रोल AT – ₹ 19.93 डीजल MT – ₹ 18.95 डीजल AT – ₹ 20.40 AX7T 7-सीटर पेट्रोल AT – ₹ 21.97 डीजल MT – ₹ 20.99 डीजल AT – ₹ 22.44 डीजल AT AWD – ₹ 23.44 AX7T 6-सीटर पेट्रोल AT – ₹ 22.16 डीजल MT – ₹ 21.39 डीजल AT – ₹ 22.84 AX7L 7-सीटर पेट्रोल AT – ₹ 23.45 डीजल MT – ₹ 22.47 डीजल AT – ₹ 23.92 डीजल AT AWD – ₹ 24.92 AX7L 6-सीटर पेट्रोल AT – ₹ 23.64 डीजल AT – ₹ 24.11 ये पहले 40,000 कस्टमर डिलीवरी के लिए शुरुआती कीमतें हैं (नियम और शर्तें लागू)। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 1.45 लाख रुपये के अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 2.45 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध है। Mahindra XUV 7XO का एक्सटीरियर और इंटीरियर नई Mahindra XUV 7XO के फ्रंट में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें बूमरैंग शेप वाली LED DRLs, नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल और नए LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके पीछे की तरफ टेल-लाइट्स को भी नया लुक मिला है, जिनमें हेक्सागोनल डिजाइन नजर आता है। इसके साइड प्रोफाइल पहले जैसा रखा गया है, लेकिन इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

इंटीरियर प्रीमियम फीचर्स से लैस XUV 7XO का केबिन अब पहले से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रखा गया है। इसमें नया इंटीरियर कलर थीम दिया गया है और सबसे बड़ा बदलाव है इसका तीन स्क्रीन वाला सेटअप। इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन शामिल है।

नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल पैनोरमिक सनरूफ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स फ्रंट पैसेंजर के लिए पावर्ड बॉस मोड 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम Dolby Atmos के साथ वायरलेस चार्जिंग इन सभी फीचर्स के अलावा भी कई बेहतरीन सुविधाएं भी दी गई है, जिसकी वजह से यह परले से ज्यादा बेहतरीन हो गई है।

Mahindra XUV 7XO के सेफ्टी फीचर्स XUV 7XO के टॉप वेरिएंट में सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में किसी भी कार में पहली बार दिया गया है। 7 एयरबैग 540-डिग्री कैमरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स Level 2 ADAS के फीचर्स एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन कीप असिस्ट ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग Mahindra का दावा है कि XUV 7XO को इस तरह तैयार किया गया है कि यह Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर सके, ठीक वैसे ही जैसे XUV700 को 2021 में Global NCAP में मिली थी।