Mahindra ला रही नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S, 27 नवंबर को होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने अपनी अगली ऑल-इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी और असली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। कंपनी इसका वर्ल्ड प्रीमियर 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले ‘Scream Electric’ इवेंट में करने जा रही है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिजाइन होगा काफी बेहतरीन महिंद्रा XEV 9S को पूरी तरह इलेक्ट्रिक सोच के साथ डिजाइन किया गया है। यह किसी ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) मॉडल का रीइंजीनियर्ड वर्जन नहीं, बल्कि “बॉर्न इलेक्ट्रिक” SUV है। इसका फ्लैट-फ्लोर डिजाइन केबिन में बेहतरीन स्पेस और लचीलापन देता है। खासकर सेकंड रो की स्लाइडिंग सीट्स, जो हर पैसेंजर को फर्स्ट-क्लास कम्फर्ट का एहसास कराती हैं। कम सेंटर ऑफ ग्रैविटी के चलते इसकी राइड और स्टेबिलिटी दोनों ही शानदार रहने वाली हैं।

मिलेगी कई सुविधाएं महिंद्रा का कहना है कि XEV 9S सिर्फ एक इलेक्ट्रिक SUV नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बड़े सोचते हैं, साथ सफर करना पसंद करते हैं और इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। यह मॉडल ब्रांड के इलेक्ट्रिक सफर के एक साल पूरे होने का प्रतीक भी है, जो ‘Scream Electric’ इवेंट में मनाया जाएगा।