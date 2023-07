30 हजार सस्ती मिल रही Mahindra Thar, जुलाई महीने में इस गाड़ी पर मिल रही तगड़ी डील

पेट्रोल और डीजल थार के 4x4 वेरिएंट पर सीधे 30000 रुपये की नकद छूट मिल सकती है। कंपनी द्वारा दिए जा रहे ये ऑफर केवल जुलाई तक की सीमित है। अगर आप भी 30 हजार सस्ती थार खरीदना चाहते हैं तो इस महीने कभी भी बुक करवा सकते हैं। आइये जानते हैं थार के खासियत के बारे में। (जागरण फोटो)

जुलाई महीने में इस गाड़ी पर मिल रही भारी छूट

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। थार के दिवानों की देश में कमी नहीं है। बहुत से लोग इसे अपनी ड्रीम कार बताते हैं। वहीं महिंद्रा भी अपने इस प्रोडक्ट को सुर्खियों में रहने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। चाहें वो नया वेरिएंट लॉन्च हो, या फिर नया कलर अपडेट समेत डिस्काउंट हो। महिंद्रा थार पर जुलाई महीने में तगड़ी छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी थार लेना चाहते हैं ये समय है। महिंद्रा थार डिस्काउंट जुलाई 2023 पेट्रोल और डीजल थार के 4x4 वेरिएंट पर सीधे 30,000 रुपये की नकद छूट मिल सकती है। कंपनी द्वारा दिए जा रहे ये ऑफर केवल जुलाई तक की सीमित है। अगर आप भी 30 हजार सस्ती थार खरीदना चाहते हैं तो इस महीने कभी भी बुक करवा सकते हैं। थार की कीमत? थार की कीमतें 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और 16 लाख 50 हजार एक्स-शोरूम के आस-पास तक जाती हैं। हाल ही में महिंद्रा थार की कीमतों में 50 हजार रुपये का इजाफा हुआ था, जिसके बाद इस गाड़ी की यह नई कीमतें हैं। कितने कलर ऑप्शन के साथ आती है थार? ऑफ-रोड एसयूवी को कुल 6 कलर ऑप्शन में पेश किया जाता है, जिसमें नेपोली ब्लैक, रेड रेज, गैलेक्सी ग्रे, एक्वामरीन, एवरेस्ट व्हाइट और ब्लेजिंग ब्रॉन्ज शामिल हैं। अपने हर एक कलर में ये गाड़ी काफी मस्कुलर लगती है। कितना दमदार इसका इंजन Mahindra Thar एसयूवी में सबसे अधिक मांग वाली कार है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 226mm है। इसमें इंजन 2.0 लीटर पेट्रोल, 2.2 लीटर डीजल मिलता है। इसमें आपको दो एयरबैग मिलता है। अगर आप ऑफ-रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो थार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन में से एक साबित हो सकता है।

