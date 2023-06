Lexus RX SUV की भारत में शुरू हुई डिलीवरी, हाइब्रिड पॉवरट्रेन के साथ आती है ये लग्जरी कार

Lexus India ने आधिकारिक तौर पर अपनी पांचवीं पीढ़ी की RX luxury SUVs की डिलीवरी शुरू कर दी है। ये एसयूवी कुल दो वेरिएंट RX 350h Luxury और RX 500h F-Sport+ में उपलब्ध है। Lexus RX एक आकर्षक डिजाइन वाली एसयूवी कार है। इसमें ट्रेडमार्क स्पिंडल ग्रिल स्लीक एलईडी हेडलाइट्स एलईडी टेल लाइट्स रियर के सेंट्रल में एक लाइट बार और वी-आकार के एलईडी डीआरएल शामिल हैं।

Lexus India begins deliveries of fifth-gen RX SUVs see details

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Lexus India ने आधिकारिक तौर पर अपनी पांचवीं पीढ़ी की RX luxury SUV की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसका पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में अनावरण किया गया था। ये एसयूवी कुल दो वेरिएंट RX 350h Luxury और RX 500h F-Sport+ में उपलब्ध है। इन मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमतें क्रमशः 95.8 लाख रुपये और 1.18 करोड़ रुपये हैं। आइए इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। Lexus RX में क्या खास? ये एसयूवी भारतीय बाजार में जापानी लक्जरी ब्रांड द्वारा पहली पूरी तरह से कनेक्टेड कार की शुरूआत का प्रतीक है। कंपनी ने कहा कि पूरे एपीएसी (एशिया प्रशांत) क्षेत्र में आरएक्स की अच्छी मांग देखी गई है और इस क्षेत्र में उसकी बिक्री में भारत का योगदान 30 प्रतिशत से अधिक है। आपको बता दें कि लेक्सस आरएक्स एक पांच सीटों वाली लक्जरी एसयूवी है जो टोयोटा के GA-K प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिसे इसके सिब्लिंग Lexus ES और NX SUV द्वारा साझा किया जाता है। डिजाइन और फीचर Lexus RX एक आकर्षक डिजाइन वाली एसयूवी कार है। इसमें ट्रेडमार्क स्पिंडल ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, रियर के सेंट्रल में एक लाइट बार और वी-आकार के एलईडी डीआरएल शामिल हैं। वहीं, आरएक्स के अंदर वायरलेस ऐप कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इंजन पावरट्रेन की बात करें तो 350h लग्जरी वेरिएंट में 2.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन लगा है, जो 243.6 hp की शक्ति और 242 Nm का पीक टॉर्क विकसित करता है। इसे CVT से जोड़ा गया है जो चारों पहियों को पावर भेजता है। दूसरी ओर, RX 500h अपनी शक्ति 2.4-लीटर पेट्रोल इंजन से लेता है। ये पॉवरट्रेन एक ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ जुड़ा हुआ है, जो सामूहिक रूप से 360.9 hp की शक्ति और 460 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। ये 5-सीटर लग्जरी एसयूवी BMW M5, Range Rover Velar, Jaguar F-Pace और Audi Q7 को टक्कर देने में सक्षम होगी।

Edited By: Rammohan Mishra