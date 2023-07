KIA Upcoming car : भारतीय बाजार में किआ जल्द लॉन्च कर सकती है ये कारें, यहां पढ़े डिटेल्स

KIA Upcoming car इस साल के अंत में वाहन निर्माता कंपनी इस कार को हल्के अपडेट के साथ लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं की गई है।फेसलिफ्ट किआ सेल्टोस इस साल के अंत तक अपनी वैश्र्विक शुरुआत कर सकती है। विश्व स्तर पर किआ चौथी जनरेशन की वेरिएंट को लॉन्च कर सकती है।

KIA Upcoming car List see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। फेसलिफ्ट किआ सेल्टोस की शुरुआत के साथ ,किआ अगले साल या उसके आसपास नए कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जबकि इस कार की कीमत इस महीने के अंत तक सामने आ सकती है। चलिए आपको आने वाले दिनो में लॉन्च होने वाली कारों के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। 2023 Kia Seltos Facelift 5 फीचर्स के हिसाब से वाहन निर्माता कंपनी इस कार को काफी दमदार बनाएगी। इसमें डिस्प्ले, नए एसी वेंट और कंट्रोल , एक पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 एडीएएस के साथ एक बढ़िया इंटीरियर होगा। इसमें एक नया 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 160 PS की अधिकतम पावर और 253 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है जिसे 6 या 7 स्पीड DCT के साथ जोड़ा जाएगा। Kia Carens इस साल के अंत में, वाहन निर्माता कंपनी इस कार को हल्के अपडेट के साथ लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं की गई है। लेकिन इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव हो सकते हैं और शायद सेफ्टी फीचर्स भी इसमें बढ़ सकते हैं। Kia Sonet Facelift फेसलिफ्ट किआ सेल्टोस इस साल के अंत तक अपनी वैश्र्विक शुरुआत कर सकती है। इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर में काफी बदलाव हो सकता है। इसे शायद 2024 की शुरुआत में भी लॉन्च किया जा सकता है। New-gen Kia Carnival विश्व स्तर पर, किआ चौथी जनरेशन की वेरिएंट को लॉन्च कर सकती है। इसे भी अगले साल तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। मौजूदा वैश्विक मॉडल की तुलना में, यह अधिक सुविधाओं से लैस होगी। Kia EV9 flagship electric SUV भारतीय बाजार में ईवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। इस कार को ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था। आपको बता दें ये कार ई-जीएमपी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे डब्ल्यूएलटीपी चक्र में 541 किमी तक की दावा की गई ड्राइविंग रेंज के साथ आरडब्ल्यूडी और एडब्ल्यूडी कॉन्फिगरेशन के साथ सेल किया जाएगा।

Edited By: Ayushi Chaturvedi