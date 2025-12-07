पेश होने से पहले फिर दिखी नई जेनरेशन Kia Seltos, सोशल मीडिया पर टीजर से मिली यह जानकारी
किआ जल्द ही भारतीय बाजार में नई जेनरेशन Kia Seltos पेश करने वाली है। कंपनी ने लॉन्च से पहले एसयूवी का टीजर जारी किया है, जिसमें इसके एक्सटीरियर और कुछ ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। किआ की ओर से भी जल्द ही नई जेनरेशन Kia Seltos को पेश करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से पेश से पहले इस एसयूवी का नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें किस तरह की जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
पेश होगी नई जेनरेशन Kia Seltos
किआ की ओर से नई जेनरेशन किआ सेल्टॉस को इस हफ्ते भारतीय बाजार में पेश कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से लॉन्च से पहले एक और टीजर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।
क्या मिली जानकारी
सोशल मीडिया पर जारी नए टीजर में एसयूवी के एक्सटीरियर को दिखाया गया है। जिसमें एसयूवी के कई फीचर्स की जानकारी मिल रही है। टीजर में जिस वेरिएंट को दिखाया गया है वह X Line वेरिएंट है। जिसे मैट ब्लैक पेंट के साथ ऑफर किया जाएगा।
कैसे होंगे फीचर्स
टीजर के मुताबिक एसयूवी में एलईडी डीआरएल, नई एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लाइट, पेंटागन शेप इंसर्ट्स के साथ नए रियर बंपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग, शार्क फिन एंटीना जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें नए ओआरवीएम, नया डैशबोर्ड, बेहतर स्क्रीन, नया इंटीरियर को भी इस एसयूवी में दिया जाएगा।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर 10 दिसंबर को पेश किया जाएगा। जिसके बाद इसे खरीदा जा सकता है।
किनसे होगा मुकाबला
किआ की सेल्टॉस को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जा सकता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Honda Elevate, Skoda Kushaq जैसी एसयूवी के साथ होता है।
