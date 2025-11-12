ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Kia Seltos की बिक्री भी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्‍द ही इस एसयूवी की नई जेनरेशन को ग्‍लोबल बाजार में पेश किया जाएगा। इसमें किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। भारत में इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश हाेेगी नई जेनरेशन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से नई जेनरेशन Kia Seltos को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस एसयूवी को अगले महीने ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया जाएगा। कोरिया में एक कार्यक्रम के दौरान इस एसयूवी को 10 दिसंबर को पेश किया जाएगा।

क्‍या होगी खासियत मौजूदा समय में एसयूवी की पहली जेनरेशन को भारत सहित दुनिया के कई देशों में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। लेकिन नई जेनरेशन में कई बदलावों को किया जाएगा। एक्‍सटीरियर में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे जिससे यह देखने में नई एसयूवी की तरह हो जाएगी। इसमें वर्टिकल एलईडी डीआरएल, नई फ्रंट ग्रिल, नया बंपर और फॉग लैंप दिए जा सकते हैं। इंटीरियर में भी कई बदलावों के साथ ही इसे मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले ज्‍यादा फीचर्स के साथ ऑफर किया जा सकता है।

सुरक्षित होगी एसयूवी नई Kia Seltos में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलेगा। वर्तमान मॉडल की तीन-स्टार NCAP रेटिंग को नई पीढ़ी में पांच-स्टार तक बढ़ाने की उम्मीद है।

मिलेंगे इंजन के विकल्‍प नई Seltos में तीन इंजन ऑप्शन पहले की तरह मिलेंगे, जो 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल हो सकता है। गियरबॉक्स ऑप्शनों में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, 6-स्पीड iMT, CVT और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक शामिल होंगे। ग्लोबल स्तर पर इसके हाइब्रिड वर्जन के आने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है।