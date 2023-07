2019 के बाद पहली बार अपडेट होने जा रही Kia Seltos, कल Facelift वर्जन में होगी लॉन्च; मिलेंगी ये खास सुविधाएं

2023 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन में मैनुअल और आईएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ 1.5-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलेगा । मौजूदा 1.4 इंजन की जगह नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल भी होगा जो साल की शुरुआत में किआ कैरेंस में मिलना शुरू हुआ था। वहीं 1.5-लीटर टर्बो डीजल के मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जारी रहने की उम्मीद है। (जागरण फोटो)

Kia Seltos Facelift कल लॉन्च होने के लिए तैयार

Edited By: Atul Yadav