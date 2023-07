Kia Seltos Facelift 17 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सुरक्षा फीचर के साथ आती है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग असिस्ट ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ ही नई सेल्टॉस में 6 एयरबैग ईएससी हिल असिस्ट क्लाइंब (एचएसी) इंटेलिजेंट सराउंड व्यू मॉनिटर और रियर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। (जागरण फोटो)

Kia seltos Facelift gets 13,424 unit Booking in first day

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Kia Seltos को इंडियन मार्केट में काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही वजह है कि किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट के बुकिंग शुरू होने के पहले दिन 13,424 गाड़ियों की बुकिंग मिली है। किआ सेल्टोस के के-कोड के जरिए भी लगभग 2 हजार लोगों ने की बुकिंग। 14 जुलाई से शुरू हुई बुकिंग किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की बुकिंग को 14 जुलाई को शुरू किया गया था, जहां मात्र 1 दिन में 13,424 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को बुकिंग मिली है। कंपनी का कहना है कि कीमत का खुलासा होने से पहले ही इस गाड़ी को अच्छा-खासा प्यार मिल रहा है। Kia K-code Booking Kia seltos Facelift की पहले दिन कुल 13,424 बुकिंग में से 1,973 बुकिंग किआ के के-कोड़ से किया गया है। के-कोड वो कोड है, जो किआ के पहली से मालिक के फोन में जेनरेट होता है। उनके रिफरेंस से यदि कोई सेल्टोस फेसलिफ्ट की बुकिंग करवाता है तो उनकी गाड़ी को प्राथमिकता से डिलीवरी मिलेगी। Kia seltos Facelift Safety Features Kia Seltos Facelift 17 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सुरक्षा फीचर के साथ आती है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ ही नई सेल्टॉस में 6 एयरबैग, ईएससी, हिल असिस्ट क्लाइंब (एचएसी), इंटेलिजेंट सराउंड व्यू मॉनिटर और रियर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। Kia seltos Facelift Engine किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को नए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 160 पीएस की अधिकतम पावर और 253 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। ये इसे सेगमेंट की सबसे शक्तिशाली एसयूवी बनाता है। कितनी है कीमत कीमत की बात करें तो अभी तक किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत का खुलासा नहीं हो पाया है। कंपनी अगले कुछ महीनों में इसकी कीमतों का खुसासा करने वाली है।

Edited By: Atul Yadav