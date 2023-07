इंतजार खत्म! आज से शुरू हुई KIA Seltos Facelift की बुकिंग, देनी होगी इतनी धनराशि

अगर आप भी किआ सेल्टॉस की बुकिंगका इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार आज खत्म हो गया है। क्योंकि किआ ने आज सेल्टोस की बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग करने के लिए आपको केवल 25 हजार रुपये टोकन राशि देनी होगी। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट 7 वेरिएंट्स - एचटीई एचटीके एचटीके प्लस एचटीएक्स एचटीएक्स प्लस जीटीएक्स प्लस और एक्स लाइन में उपलब्ध है।

KIA Seltos Facelift booking Start From Today

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। किआ इंडिया ने 25,000 रुपये की टोकन राशि पर सेल्टोस फेसलिफ्ट के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। 2019 के बाद पहली बार पहली अपडेट हुई इस एसयूवी में अब पहले से अधिक सेफ हो गई है। इसमें अब ट्रर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ सनरूफ जैसे एडवांस फीचर्स मिलने लगे हैं। आइये जानते हैं क्या कुछ है इसमें खास? K-code वाले ग्राहकों को मिलेगी प्राथमिकता कुछ ग्राहक K-code प्राप्त करके अपने सेल्टोस फेसलिफ्ट पर वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं, जो केवल वेबसाइट के माध्यम से की गई बुकिंग पर लागू होगा। यह विशेष कोड मौजूदा सेल्टोस मालिकों द्वारा किआ की वेबसाइट या MyKia ऐप के माध्यम से जेनरेट किया जा सकता है। किआ सेल्टोस इन गाड़ियों को देगी कड़ी टक्कर? सेल्टोस फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाराइडर, एमजी एस्टर, फॉक्सवैगन ताइगुन, स्कोडा कुशाक और आगामी होंडा एलिवेट और सिट्रोएन सी3 एयरक्रॉस से है। कितने वेरिएंट में आती है किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट? पहले की तरह, किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट 7 वेरिएंट्स - एचटीई, एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस, जीटीएक्स प्लस और एक्स लाइन में उपलब्ध है। कितना दमदार इसका इंजन? इंजन की बात करें तो, किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध होगी। मानक के रूप में इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। ग्राहक इसे सीवीटी यूनिट और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक यूनिट के साथ भी चुन सकते हैं। किआ इंडिया ने इसके साथ iMT यूनिट या 7-स्पीड DCT यूनिट के साथ जोड़े गए एक नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को भी पेश किया है। कितनी है कीमत किआ ने जुलाई के महीने में सेल्टोस फेसलिफ्ट को पेश किया है, हालांकि अभी तक इस गाड़ी की कीमतों की खुलासा नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि कंपनी इसकी कीमतों का खुलासा अगस्त में कर सकती है।

Edited By: Atul Yadav