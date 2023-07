Seltos ने भारत में बढ़ाया KIA का क्रेज, 46 महीने में ही बेच डाली 10 लाख से अधिक कारें

किआ ने अगस्त 2019 में सेल्टोस के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया। 46 महीने के रिकॉर्ड समय में 5 लाख से अधिक वाहन बेचे गए। सबसे अधिक सेल्टोस की बिक्री हुई है। सेल्टोस 532450 इकाइयों के साथ प्रोडक्शन माइलस्टोन में 50% से अधिक का योगदान है। किआ इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सोनेट कैरेंस कार्निवल और ईवी6 भी शामिल हैं।

Kia India production surpasses 1 million unit's

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। किआ इंडियन मार्केट काफी कम समय में अपना नाम कमाया लिया है। यही वजह है कि अगस्त 2019 के बाद से अब तक किआ ने 10 लाख से अधिक गाड़ियों को बेचने में कामयाब रही। KIA ने अपने अनंतपुर प्लांट से अपनी 10 लाख वीं यूनिटकी बिक्री की है। आईये विस्तार से जानते हैं। किआ सेल्टोस ने भारत में बढ़ाया KIA का क्रेज किआ ने अगस्त 2019 में सेल्टोस के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया। 46 महीने के रिकॉर्ड समय में 5 लाख से अधिक वाहन बेचे गए। किआ की सभी गाड़ियों में सबसे अधिक सेल्टोस की बिक्री हुई है। सेल्टोस 5,32,450 इकाइयों के साथ प्रोडक्शन माइलस्टोन में 50% से अधिक का योगदान है। किआ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किआ इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सोनेट, कैरेंस, कार्निवल और ईवी6 भी शामिल हैं। अनंतपुर फैक्ट्री ने अब तक सोनेट की 3,32,450 यूनिट, कैरेंस की 1,20,516 यूनिट और कार्निवल की 14,584 यूनिट का निर्माण किया गया है। हाल ही में अपडेट हुई सेल्टोस फेसलिफ्ट 2019 के बाद पहली बार पहली अपडेट हुई इस एसयूवी में अब पहले से अधिक सेफ हो गई है। इसमें अब ट्रर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ सनरूफ जैसे एडवांस फीचर्स मिलने लगे हैं। इंजन की बात करें तो, किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध होगी। मानक के रूप में इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। ग्राहक इसे सीवीटी यूनिट और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक यूनिट के साथ भी चुन सकते हैं। किआ इंडिया ने इसके साथ iMT यूनिट या 7-स्पीड DCT यूनिट के साथ जोड़े गए एक नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को भी पेश किया है।

