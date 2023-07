कंपनी को घरेलू बाजार में ब्रिकी में नुकसान हुआ है। कंपनी ने जून 2022 में डीलरों को 24024 यूनिट्स सेल की थी। साल 2019 में पहली बार किआ सेल्टोस को लॉन्च करने के बाद से कंपनी अब इसमें बड़ा अपडेट करने जा रही है। हालांकि कंपनी ने इस कार की एक टीजर इमेज जारी की है। कंपनी ने 4 जुलाई को Kia Seltos Facelift लॉन्च करने की घोषणा की है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में किआ कई साल से अपनी कार सेल करते आ रही है। आपको बता दें, जून में किआ की घरेलू ब्रिकी 19 प्रतिशत घटकर 19,391 यूनिट्स रह गई । कंपनी को घरेलू बाजार में ब्रिकी में नुकसान हुआ है। कंपनी ने जून 2022 में डीलरों को 24,024 यूनिट्स सेल की थी। आपको बता दें, कंपनी ने कहा कि इस साल जनवरी से जून के समय में घरेलू ब्रिकी साल -दर -साल 12 प्रतिशत बढ़कर 1,36,108 यूनिट्स हो गई है। 2019 में पहली बार किआ सेल्टोस हुई लॉन्च वाहन निर्माता कंपनी नई सेल्टोस के लॉन्च के साथ, अपनी ब्रिकी में मजबूती लेकर आएगी। जिसके कारण कंपनी को बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। आपको बता दें, साल 2019 में पहली बार किआ सेल्टोस को लॉन्च करने के बाद से कंपनी अब इसमें बड़ा अपडेट करने जा रही है। हालांकि कंपनी ने इस कार की एक टीजर इमेज जारी की है। कंपनी ने 4 जुलाई को Kia Seltos Facelift लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कई हाइटेक फीचर्स से लैस होगी। चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या कुछ खास मिल सकता है। Kia Seltos Facelift सेफ्टी फीचर्स इस कार में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर ब्लाइंड स्पॉट 0 मॉनिटरिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), लेन-कीप असिस्ट,छह एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), VSM, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ABS के साथ EBD और बहुत कुछ फीचर्स से लैस हो सकती है। इस समय मार्केट में डिमांड वर्तमान के समय में 3.78 लाख सेल्टोस भारतीय सड़कों पर चल रही हैं, जो कंपनी की कुल घरेलू ब्रिकी की संख्या में 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दुनियाभर में करीब 90 से अधिक बाजारों में 1.39 लाख यूनिट का निर्यात भी किया है। आपको बता दें, अप्रैल 2017 में, किआ इंडिया ने अनंतपुर जिले में एक नई विनिर्माण सुविधा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ने अगस्त 2019 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया है ।

