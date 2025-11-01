Jaguar की पहली इलेक्ट्रिक कार Type 00 की लॉन्च डेट फिर टली, अब 2026 में होगा ग्लोबल डेब्यू

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड Jaguar अपनी पहली इलेक्ट्रिक 4-डोर GT कार पर लंबे समय से काम कर रहा है। दिसंबर 2024 में Type 00 के रूप में इसे पहली बार दिखाया गया था। पहले इसे 2025 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब ब्रांड ने इसकी ग्लोबल डेब्यू डेट 2026 तक टाल दी है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

देरी की वजह क्या है? Jaguar Land Rover (JLR) को अगस्त 2025 में एक बड़े साइबर अटैक का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से कंपनी की उत्पादन इकाइयां Solihull, Halewood और Wolverhampton प्लांट्स बंद करनी पड़ीं। इससे कंपनी की आईटी सिस्टम और ऑर्डर प्रोसेसिंग पर भी असर पड़ा। इस घटना के चलते यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को करीब 1.9 बिलियन यूरो (लगभग 22,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। इस बड़े हमले की वजह से JLR के पास फिलहाल अपने प्रोडक्शन और लॉन्च शेड्यूल को पीछे धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यही कारण है कि Jaguar की पहली इलेक्ट्रिक GT कार अब अगले साल नहीं, बल्कि 2026 में ही लॉन्च होगी।

Jaguar के लिए यह लॉन्च क्यों अहम है? इस समय Jaguar के पास कोई एक्टिव मॉडल लाइनअप नहीं है, जबकि Land Rover अपने SUV पोर्टफोलियो के कारण लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में Jaguar के लिए यह 4-डोर इलेक्ट्रिक GT कार ब्रांड के भविष्य को तय करने वाला प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में पिछले कुछ सालों में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन अमीर खरीदारों में इस तरह की गाड़ियों के प्रति उत्साह अभी भी मजबूत है। Jaguar अगर चाहे तो आने वाले समय में EVs के साथ-साथ कुछ नए ICE मॉडल्स भी पेश कर सकती है ताकि उसकी बाजार पकड़ दोबारा मजबूत हो सके।