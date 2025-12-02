फिर बिकेगी देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR 88 B 8888, क्या है कारण
देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR 88 B 8888 फिर से नीलाम होगी। पहले खरीदार के इनकार के बाद, हरियाणा परिवहन विभाग दोबारा नीलामी कराएगा। यह नंबर प्लेट HR-88 रजिस्ट्रेशन के लिए है। पिछली नीलामी में इसने रिकॉर्ड तोड़ कीमत हासिल की थी। VIP नंबर प्लेट्स का क्रेज बढ़ने के कारण यह दोबारा बिक्री के लिए उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कुछ दिन पहले हरियाणा में नंबर प्लेट की नीलामी काफी चर्चा में थी। कारण था HR 88 B 8888 नंबर का नीलामी में करोड़ों रुपये में खरीदा जाना। नीलामी के बाद यह देश का सबसे महंगा नंबर भी बन गया। लेकिन अब फिर से चर्चा है कि यह नंबर एक बार फिर से बेचे जाने के लिए तैयार है। इसका क्या कारण है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
फिर बिकेगी देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट
हाल में ही देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट के तौर पर चर्चा में आई HR 88 B 8888 नंबर प्लेट एक बार फिर से बिकेगी। हरियाणा में कुछ दिन पहले ही इस नंबर प्लेट को एक नीलामी में 1.17 करोड़ रुपये में बेचा गया था।
क्या है कारण
नीलामी के दौरान 50 हजार रुपये से बोली के शुरू होने के बाद इस नंबर पर लगातार बोली लगती रही और बाद में सुधीर कुमार नाम के व्यक्ति ने इस नंबर को 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाकर रिजर्व कराया। जिसके बाद एक निश्चित समय में इस नंबर को अपने नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिए 1.17 करोड़ रुपये जमा करने थे, लेकिन बोली में नंबर को जीतने वाले सुधीर कुमार ने इस कीमत को जमा नहीं करवाया।
कही यह बात
निश्चित समय में कीमत न देने के बाद सुधीर कुमार ने कहा कि गाड़ी की नंबर प्लेट बहुत महंगी है और वह भुगतान नहीं कर पाएंगे। इस तरह HR88B8888 भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनने का मौका चूक गई।
फिर होगी नीलामी
देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट की नीलामी अब फिर से की जाएगी। अब इस नंबर को खरीदने के लिए आने वाले शुक्रवार से फिर से बोली लगाई जाएगी। इसकी रिजर्व कीमत 50 हजार रुपये ही होगी, लेकिन नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। नीलामी में नंबर जीतने के बाद अगर निश्चित समय में पूरी कीमत जमा नहीं करवाई जाती तो फिर जमा करवाए गए 10 हजार रुपये भी वापस नहीं दिए जाते।
