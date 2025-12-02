ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कुछ दिन पहले हरियाणा में नंबर प्‍लेट की नीलामी काफी चर्चा में थी। कारण था HR 88 B 8888 नंबर का नीलामी में करोड़ों रुपये में खरीदा जाना। नीलामी के बाद यह देश का सबसे महंगा नंबर भी बन गया। लेकिन अब फिर से चर्चा है कि यह नंबर एक बार फिर से बेचे जाने के लिए तैयार है। इसका क्‍या कारण है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

फिर बिकेगी देश की सबसे महंगी नंबर प्‍लेट हाल में ही देश की सबसे महंगी नंबर प्‍लेट के तौर पर चर्चा में आई HR 88 B 8888 नंबर प्‍लेट एक बार फिर से बिकेगी। हरियाणा में कुछ दिन पहले ही इस नंबर प्‍लेट को एक नीलामी में 1.17 करोड़ रुपये में बेचा गया था।

क्‍या है कारण नीलामी के दौरान 50 हजार रुपये से बोली के शुरू होने के बाद इस नंबर पर लगातार बोली लगती रही और बाद में सुधीर कुमार नाम के व्‍यक्ति ने इस नंबर को 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाकर रिजर्व कराया। जिसके बाद ए‍क निश्‍चित समय में इस नंबर को अपने नाम रजिस्‍टर्ड करवाने के लिए 1.17 करोड़ रुपये जमा करने थे, लेकिन बोली में नंबर को जीतने वाले सुधीर कुमार ने इस कीमत को जमा नहीं करवाया।

कही यह बात निश्‍चित समय में कीमत न देने के बाद सुधीर कुमार ने कहा कि गाड़ी की नंबर प्लेट बहुत महंगी है और वह भुगतान नहीं कर पाएंगे। इस तरह HR88B8888 भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनने का मौका चूक गई।