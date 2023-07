इंडियन आर्मी ने Scorpio Classic की 1850 यूनिट कीं ऑर्डर, Mahindra ने तस्वीर शेयर करते हुए दी जानकारी

Mahindra Mahindra ने हाल ही में जानकारी दी है कि उसे इंडियन आर्मी की ओर से Scorpio Classic के 1850 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। तस्वीर में दिखाई गई प्री-फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो में मैट कैमो ग्रीन पेंट स्कीम है जैसा कि हमने टाटा सफारी स्टॉर्म जीएस800 पर भी देखा है। आपको बता दें कि कंपनी अब भारत में इस एसयूवी को दो अलग-अलग रूपों में पेश करती है।

Indian Army orders 1850 units of Scorpio Classic Mahindra Says

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Mahindra & Mahindra ने हाल ही में जानकारी दी है कि उसे इंडियन आर्मी की ओर से Scorpio Classic के 1,850 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। महिंद्रा ने एक ऑफिशियल ट्वीट करते हुए उल्लेख किया कि कंपनी को स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें स्कॉर्पियो के पुराने मॉडल दिखाए गए हैं। इस साल जनवरी में, कार निर्माता को ऑर्मी की ओर से स्कॉर्पियो क्लासिक की 1,470 यूनिट के लिए समान ऑर्डर मिले थे। कैसी होगी आर्मी की स्कॉर्पियो? तस्वीर में दिखाई गई प्री-फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो में मैट कैमो ग्रीन पेंट स्कीम है, जैसा कि हमने टाटा सफारी स्टॉर्म जीएस800 पर भी देखा है। इसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा, एसयूवी में पुराने महिंद्रा लोगो और पुरानी ग्रिल के साथ-साथ अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जो मध्यम आकार की एसयूवी के पिछले वेरिएंट में भी देखी गई थीं। आम नागरिकों के लिए उपलब्ध Mahindra Scorpio Classic को 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 132 पीएस की अधिकतम पावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क देता है। Scorpio Classic का इंजन इस इंजन को मानक के रूप में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो केवल पिछले पहियों पर पावर प्रदान करता है। हालांकि, महिंद्रा ने सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए जाने वाले मॉडल के किसी भी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि ये संभवतः 4x4 ड्राइवट्रेन के साथ 140 पीएस की शक्ति और 320 एनएम का टॉर्क प्रदान करेगी। इसको लेकर महिंद्रा ने हाल ही में घोषणा की थी कि स्कॉर्पियो नेमप्लेट ने 9 लाख प्रोडक्शन का माइलस्टोन हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि कंपनी अब भारत में इस एसयूवी को दो अलग-अलग रूपों में पेश करती है, इसमें स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक शामिल है। Scorpio-N एक अधिक आधुनिक और फीचर-लोडेड एसयूवी है, जबकि Scorpio Classic अपनी नो-नॉनसेंस अपील को बरकरार रखती है और एक वर्कहॉर्स के रूप में काम करती है। भारतीय सेना द्वारा इसे पसंद किए जाने की यही मुख्य वजह भी है।

Edited By: Rammohan Mishra