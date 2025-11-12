ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में Hyundai Verna की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता काी ओर से इस कार के फेसलिफ्ट को जल्‍द लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले हुंडई इस कार के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्‍ट कर रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है। कार की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम इस खबर में बता रहे हैं।

आ सकता है फेसलिफ्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई की वरना सेडान कार के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। लॉन्‍च से पहले इस कार की टेस्टिंग की जा रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है। हालांंकि निर्माता ने अभी इस पर कोई जानकारी नहीं दी है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्‍ट की जा रही यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था। लेकिन इसमें कई अपडेट किए जाएंगे जो एक्‍सटीरियर में भी दिखाई देंगे। फेसलिफ्ट वर्जन में निर्माता की ओर से लाइट, बंपर, ग्रिल में बदलाव किए जाएंगे रियर में कनेक्‍टिड टेल लैंप को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें हुंडई की ओर से ड्यूल स्‍क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। साथ ही कई नए फीचर्स को भी इस कार में ऑफर किया जा सकता है।