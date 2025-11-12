Language
    Hyundai Verna को मिल सकता है Facelift, लॉन्‍च से पहले टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:44 AM (IST)

    हुंडई वरना का फेसलिफ्ट मॉडल जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी को देखा गया है। उम्मीद है कि 2026 तक यह कार बाजार में आ जाएगी। नई वरना में एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें नई लाइट्स, बंपर, ग्रिल और डुअल स्क्रीन सेटअप शामिल हैं। इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी से होगा।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में Hyundai Verna की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता काी ओर से इस कार के फेसलिफ्ट को जल्‍द लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले हुंडई इस कार के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्‍ट कर रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है। कार की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम इस खबर में बता रहे हैं।

    आ सकता है फेसलिफ्ट

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई की वरना सेडान कार के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। लॉन्‍च से पहले इस कार की टेस्टिंग की जा रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है। हालांंकि निर्माता ने अभी इस पर कोई जानकारी नहीं दी है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्‍ट की जा रही यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था। लेकिन इसमें कई अपडेट किए जाएंगे जो एक्‍सटीरियर में भी दिखाई देंगे। फेसलिफ्ट वर्जन में निर्माता की ओर से लाइट, बंपर, ग्रिल में बदलाव किए जाएंगे रियर में कनेक्‍टिड टेल लैंप को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें हुंडई की ओर से ड्यूल स्‍क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। साथ ही कई नए फीचर्स को भी इस कार में ऑफर किया जा सकता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    हुंडई की ओर से इस कार के फेसलिफ्ट के लॉन्‍च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इसे भारत में 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से वरना को मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Skoda Slavia, Volkswagen Virtus, Honda City जैसी कारों के साथ होगा। 