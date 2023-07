Ioniq 5 N में 84kWh की बैटरी लगी हुई है। हुंडई का दावा है कि 350kW DC फास्ट चार्जर का उपयोग करके बैटरी को 18 मिनट में 10-80 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि अतिरिक्त जानकारी कंपनी जल्द ही देने वाली है। इस ईवी के नए वेरिएंट में कई कॉस्मैटिक बदलाव भी किए गए हैं।

Hyundai Ioniq 5 N Variant unveiled yesterday

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हुंडई ने Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक कार का एक नया वेरिएंट को पेश किया है, जो अधिक पहले से एडवांस है। इस वेरिएंट का नाम Hyundai Ioniq 5 N है। इसके दो इलेक्ट्रिक मोटर एन ग्रिन बूस्ट मोड के साथ कुल 650hp तक का आउटपुट जेनरेट करते हैं। Ioniq 5 N में परफॉर्मेंस अपग्रेड के अलावा एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट भी किए गए हैं। आइये जानते हैं कितना खास है ये वेरिएंट? पलक झपकते ही पकड़ लेती है तेज रफ्तार? Hyundai Ioniq 5 N 650hp का प्रोड्यूस करती है। इस इलेक्ट्रिकार की टॉप स्पीड की बात करें तो ये 250 किमी की टॉप स्पीड देती है। वहीं दूसरी ओर इस दमदार ईवी 0-100kph तक मात्र 3.4 सेकेंड में पकड़ लेती है। ग्रिन बूस्ट मोड 10 सेकंड के लिए टैप पर सारी पॉवर जेनरेट कर देती है। हालांकि, हुंडई ने Ioniq 5 N के लिए टॉर्क का आंकड़ा घोषित नहीं किया है। साउंड सिस्टम हुआ अधिक दमदार Ioniq 5 N में पहले से अधिक स्पीकर को जोड़ा गया है। अब इस इलेक्ट्रिक कार में 10 स्पीकर लगाए जाएंगे, जिससे इसकी साउंड क्वालिटी और भी स्ट्रांग होने वाली है। Ioniq 5 N बैटरी पैक इस इलेक्ट्रिक कार में 84kWh की बैटरी लगी हुई है। हुंडई का दावा है कि 350kW DC फास्ट चार्जर का उपयोग करके बैटरी को 18 मिनट में 10-80 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सिंगल चार्ज पर ये वेरिएंट कितना रेंज देगा इसके बारे में कंपनी ने अभी घोषणा नहीं की है। कयास लगाया जा रहा है कि अतिरिक्त जानकारी कंपनी जल्द ही देने वाली है। स्टैंडर्ड Ioniq 5 की तरह, N संस्करण में भी एक वाहन-टू-लोड फ़ंक्शन मिलता है, जो बाहरी उपकरणों को EV की बैटरी द्वारा संचालित करने की अनुमति देता है।

