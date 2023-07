कल धाकड़ एंट्री मारने को तैयार Hyundai Exter, बुकिंग शुरू; जानें क्या कुछ मिलेगा खास?

Hyundai Exter में डुअल कैमरा और 2.31 इंच के डिजिटल डिस्प्ले के साथ डैश कैम यूनिट दिया जाएगा जो कि सेगमेंट-फर्स्ट फीचर होने वाला है। आपको बता दें कि डैश कैम यूनिट के फ्रंट और बैक कैमरे फुल एचडी वीडियो रिजॉल्यूशन में फुटेज कैप्चर करेंगे। Hyundai EXTER में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया जाएगा। 11000 रुपये की शुरुआती कीमत पर Hyundai Exter की बुकिंग पहले से ही चल रही है।

Tata Punch Rival Exter To launched on July 10

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जुलाई का महीना वाकई ऑटो सेक्टर के लिए खास होने वाला है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट, मारुति इनविक्टो के बाद अब हुंडई अपनी दमदार एसयूवी Hyundai Exter को 10 जुलाई यानी कल लॉन्च करने के लिए तैयार है। अगर आप भी इस एसयूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपको इसकी प्रमुख खासियत के बारे में जरूर जानना चाहिए। कोरियाई कार निर्माता ने एक्सटर के लिए बुकिंग पिछले कुछ समय से खोल दी है। हुंडई ने इसकी कीमत को छोड़कर एसयूवी के अधिकांश विवरण का खुलासा कर दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि एक्सटर क्या ऑफर करता है। Hyundai Exter लुक और डिजाइन बॉक्सी डिजाइन लैंग्वेज और ड्यूल-टोन एक्सटीरियर पेंट स्कीम के अलावा Hyundai EXTER में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये एक सिंगल ग्लास पैन सनरूफ होगा जिसे कंपनी ने Smart Electric Sunroof का नाम दिया है। हुंडई एक्सटर केबिन Hyundai Exter में डुअल कैमरा और 2.31 इंच के डिजिटल डिस्प्ले के साथ डैश कैम यूनिट दिया जाएगा जो कि सेगमेंट-फर्स्ट फीचर होने वाला है। आपको बता दें कि डैश कैम यूनिट के फ्रंट और बैक कैमरे फुल एचडी वीडियो रिजॉल्यूशन में फुटेज कैप्चर करेंगे। कितना एडवांस होगी हुंडई एक्सटर? हाल ही में हुई Hyundai Verna के बाद वाहन निर्माता का दूसरा बड़ा लॉन्च होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि Hyundai अपनी Exter में भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स प्रदान करेगी या फिर नहीं। वेरिएंट और बुकिंग स्टेटस 11,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर Hyundai Exter की बुकिंग पहले से ही चल रही है। मिनी एसयूवी पांच ट्रिम्स में फैले 15 वेरिएंट में उपलब्ध होगी: EX, S, SX, SX (O), और SX (O) कनेक्ट। अनुमान है कि इसकी कीमत बेस वेरिएंट के लिए 6 लाख रुपये से लेकर फुली-लोडेड वेरिएंट के लिए 10 लाख रुपये तक जा सकती है। Hyundai Exter इंजन Hyundai Exter में 1.2-लीटर VTVT NA पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। जो Venue, i20, Grand i10 Nios और Aura में पहले से ऑफर किया जा रहा है। हालांकि Hyundai अपनी इस कार के लिए इंजन को थोड़ा ट्यून कर सकती है। यह इंजन 82 bhp की पावर और 115 Nm का टार्क पैदा करता है, साथ ही इसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

Edited By: Atul Yadav