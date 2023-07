तगड़ी वारंटी से लैस है Hyundai Exter, जानें एक्सटर में सभी Warranty Pack के बारे में

हुंडई एक्सटर ब्रांड के लाइनअप के अन्य सभी मॉडलों की तरह तीन साल की सड़क के किनारे सहायता और पांच साल के शील्ड ऑफ ट्रस्ट पैकेज के साथ आता है जो मॉडल की सभी प्रमुख मरम्मत को कवर करता है। हुंडई एक्सटर ने पहले ही अपने मॉडल में सीएनजी वेरिएंट को शामिल कर लिया है। जिसके बाद टाटा पंच भी अपनी सीएनजी कार को मार्केट में उतार दिया है।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Hyundai Exter को हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी काफी किफायती के साथ-साथ फीचर लोडेड भी है। बहुत से लोग एक्सटर के बारे में ऑनलाइन माध्यम से जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन इसकी वारंटी पैक के बारे अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं हुंडई एक्टर पर मिलने वाले वारंटी के बारे में। हुंडई एक्सटर वारंटी डिटेल सबसे पहले एक्सटर में स्टैंडर्ड रूप से तीन साल/असीमित किलोमीटर की वारंटी ऑफर किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा हालिया लॉन्च हुए इस एसयूवी की वारंटी पैक को आगे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पडेंगे। एसयूवी को 14 मुफ्त ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट के साथ तीन साल के लिए मुफ्त ब्लूलिंक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। Exter roadside assistance support हुंडई एक्सटर ब्रांड के लाइनअप के अन्य सभी मॉडलों की तरह तीन साल की सड़क के किनारे सहायता और पांच साल के 'शील्ड ऑफ ट्रस्ट' पैकेज के साथ आता है, जो मॉडल की सभी प्रमुख मरम्मत को कवर करता है। Hyundai Exter CNG टाटा पंच का सीएनजी वेरिएंट जल्द ही इंडियन मार्केट में आने वाला है। वहीं हुंडई एक्सटर ने पहले ही अपने मॉडल में सीएनजी वेरिएंट को शामिल कर लिया है। ऐसे में अगर आप पंच सीएनजी का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सटर भी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। Hyundai Exter Price List भारतीय बाजार में हुंडई ने Exter SUV को 5,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है और इसका बेस वेरिएंट EX के नाम से बेचा जाएगा। वहीं, Hyundai Exter का टॉप वेरिएंट 9,99,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। सभी की कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली, रखी गई हैं।

Edited By: Atul Yadav