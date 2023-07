Hyundai की इस किफायती कार में मिल रही 30 हजार रुपये तक की भारी छूट, लगभग 6 लाख के अंदर आती है ये गाड़ी

अगर आप Grand i10 Nios को जुलाई अंत तक खरीदते हैं तो 30 हजार रुपये तक की भारी छूट मिलेगी। कीमत की बात करें तो Grand i10 Nios की शुरुआती कीमत 5.73 लाख रुपये से लेकर 8.51 लाख रुपये तक जाती है। खास बात ये है कि Grand i10 Nios सीएनजी वेरिएंट के साथ भी उपलब्ध है। (जागरण फाइल फोटो)

हुंडई ग्रैंड i10 Nios जुलाई डिस्काउंट ऑफर

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हुंडई ग्रैंड i10 Nios खरीदने का ये सबसे बेहतरीन समय है। क्योंकि कंपनी अपनी इस गाड़ी पर जुलाई महीने में कुल 38,000 रुपये तक भारी डिस्काउंट दे रही है। लोकप्रिय हैचबैक को इस साल की शुरुआत में नया रूप दिया गया था और यह एकमात्र इंजन विकल्प - 83hp, 1.2-लीटर, पेट्रोल इंजन - 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। आइये जानते क्या है इसकी खासियत। हुंडई ग्रैंड i10 Nios जुलाई डिस्काउंट ऑफर अगर आप Grand i10 Nios को जुलाई अंत तक खरीदते हैं तो, 30 हजार रुपये तक की भारी छूट मिलेगी। कीमत की बात करें तो Grand i10 Nios की शुरुआती कीमत 5.73 लाख रुपये से लेकर 8.51 लाख रुपये तक जाती है। खास बात ये है कि Grand i10 Nios सीएनजी वेरिएंट के साथ भी उपलब्ध है। हाल ही में ग्रैंड आई 10 का ये मॉडल लॉन्च जहां तक ​​फीचर्स की बात है, Sportz एक्जीक्यूटिव ट्रिम में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। इसके बजाय, इस संस्करण में मैग्ना ट्रिम के समान एक मैनुअल एसी ऑफर किया गया है। Sportz एक्जीक्यूटिव ट्रिम को मैग्ना और Sportz वेरिएंट के बीच में रखा गया है। Sportz और Sportz एक्जीक्यूटिव वेरिएंट के बीच कीमत का अंतर 3,500 रुपये है। ग्रैंड i10 नियोस फरवरी में वाहन निर्माता ने भारत में अपने ग्रैंड i10 नियोस मॉडल को लॉन्च किया था। 2023 Hyundai i10 NIOS मौजूदा मॉडल या भारत में बेचे जाने वाले मॉडल की तुलना में थोड़े अपडेट्स के साथ आई है। N-लाइन वर्जन में आई ये Hyundai कार N परफॉर्मेंस डिवीजन से प्रेरित डिजाइन के साथ आई है। Grand i10 NIOS में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 82 बीएचपी और 114 एनएम टॉर्क जेनरेट करती है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी के साथ जोड़ा गया है।

Edited By: Atul Yadav