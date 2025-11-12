Hyundai Creta का अनोखा Pink Petrol अवतार हुआ वायरल, किस राज्य की पुलिस ने बेडे़ में किया शामिल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से ऑफर किए जाने वाले वाहनों को कई राज्‍यों की पुलिस की ओर से अपने बेडे़ में शामिल कर उपयोग किया जाता है। हुंडई की ओर से ऑफर की जाने वाली मिड साइज एसयूवी Hyundai Creta को हाल में ही एक राज्‍य की पुलिस ने अपने बेड़े में शामिल किया है। यह राज्‍य कौन सा है और क्‍यों इस एसयूवी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Hyundai Creta हुंडई की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Hyundai Creta को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को हाल में ही भारत के एक राज्‍य की पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया है। यह राज्‍य तमिलनाडु है, जिसकी पुलिस के बेड़े में इस एसयूवी को राज्‍य के सीएम स्‍टालिन की मौजूदगी में शामिल किया गया।