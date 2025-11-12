Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai Creta का अनोखा Pink Petrol अवतार हुआ वायरल, किस राज्य की पुलिस ने बेडे़ में किया शामिल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    हुंडई क्रेटा का पिंक पेट्रोल अवतार तमिलनाडु पुलिस में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन की मौजूदगी में इन एसयूवी को पुलिस बेड़े में शामिल किया गया। 12 करोड़ रुपये की लागत से 80 पिंक पेट्रोल वाहन खरीदे गए हैं। इन वाहनों का उपयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए तांबरम, अवादी, कोयंबटूर, सलेम, तिरुप्पुर, तिरुचि, तिरुनेलवेली और मदुरै जैसे शहरों में किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से ऑफर किए जाने वाले वाहनों को कई राज्‍यों की पुलिस की ओर से अपने बेडे़ में शामिल कर उपयोग किया जाता है। हुंडई की ओर से ऑफर की जाने वाली मिड साइज एसयूवी Hyundai Creta को हाल में ही एक राज्‍य की पुलिस ने अपने बेड़े में शामिल किया है। यह राज्‍य कौन सा है और क्‍यों इस एसयूवी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Hyundai Creta

    हुंडई की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Hyundai Creta को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को हाल में ही भारत के एक राज्‍य की पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया है। यह राज्‍य तमिलनाडु है, जिसकी पुलिस के बेड़े में इस एसयूवी को राज्‍य के सीएम स्‍टालिन की मौजूदगी में शामिल किया गया।

    क्‍या है खासियत

    हुंडई की क्रेटा को पुलिस के बेड़े में पिंक रंग में रंग कर शामिल करवाया गया है। जिससे यह साफ हो जाता है कि इस खास एसयूवी का उपयोग महिलाओं के लिए किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस खास एसयूवी के बेड़े का उपयोग तांबरम, अवादी, कोयंबटूर, सलेम, तिरुप्‍पुर, तिरुचि, तिरुनेलवेली और मदुरै जैसे शहरों में गश्‍त के लिए किया जाएगा, जिस दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्‍यान दिया जाएगा।

    कितनी एसयूवी हुई शामिल

    जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने 12 करोड़ रुपये की लागत से करीब 80 पिंक पेट्रोल वाहनों को पुलिस के बेड़े में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासतौर पर शामिल किया गया है।