Hyundai Alcazar की कीमतों में हुआ ये बड़ा बदलाव, जानें नई प्राइस के बारे में

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Hyundai India ने हाल ही में Alcazar की कीमचों को अपडेट किया है। अगर आप भी अल्कजार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसकी नई कीमतों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं हुंडई अल्कजार के अपडेटेड प्राइस लिस्ट के बारे में। हुंडई अल्कजार जुलाई 2023 प्राइस लिस्ट कीमतों में अपडेट के बाद Alcazar की एक्स-शोरूम कीमतें 16 लाख से शुरू होती हैं और अगरआप इसके टॉप मॉडल को खरीदने जाते हैं तो इसके लिए आपको 21.13 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। Hyundai Alcazar C2-सेगमेंट SUV की कीमत सूची के जुलाई 2023 अपडेट में, Hyundai ने 1.5L टर्बो डीजल इंजन वाले मौजूदा वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन हुंडई ने डीजल इंजन के साथ प्रेस्टीज (O) 6S ऑटोमैटिक वेरिएंट को बंद कर दिया है और प्रेस्टीज (O) 7S मैनुअल और प्लैटिनम (O) 6S ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस मॉडल की कीमतों में नहीं हुए बदलाव Hyundai India ने 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Alcazar की कीमतों या वेरिएंट सूची में कोई बदलाव नहीं किया है। Alcazar टर्बो पेट्रोल की एक्स-शोरूम कीमत 16.77 लाख रुपये से शुरू होती हैं और 20.32 लाख रुपये तक जाती हैं। Hyundai Alcazar 2023 सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी की बात करें तो इसमें ब्रांड-नई SUV 6 एयरबैग और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, VSM, ESC, हिल असिस्ट कंट्रोल, TPMS, 360-डिग्री कैमरा मिलता है। इसमें सात-स्पीड DCT गियरबॉक्स और छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। ये चार अलग-अलग ट्रिम ऑप्शन - प्रेस्टीज, प्लेटिनम, प्लेटिनम (O) और सिग्नेचर (O) में आती है। कंपनी की वेबसाइट पर दिखाया गया है कि बिल्कुल नई Alcazar 1.5 टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन से लैस है जो आरडीई अनुपालन और ई20 ईंधन से तैयार है। यह एक नए फ्रंट एसिया के साथ आती है।

Edited By: Atul Yadav