एक्सीडेंटल कार बेचने के लिए करने होगा ये काम, इन स्टेप्स को फॉलो करके मिल सकती अच्छी कीमत

दुर्घटना के स्तर और प्रकार के आधार पर आपकी कार की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। असली समस्या तब पैदा होती है जब कार के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। आपकी कार की सर्विस हिस्ट्रूी के साथ-साथ निशानों और डेंट को ध्यान में रखते हुए आपको दी जाने वाली कम कीमत का सामना करना मुश्किल है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

How To Sell An Accidental Car in India important tips

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हम सभी को अपनी कारों से प्रेम और लगाव होता है। अमूमन हम चाहते हैं कि हमारी फेवरेट कार कभी भी हमसे जुदा न हो। ऐसे में कार के अंदर आई एक छोटी से खरोच भी हमें काफी परेशान कर देती है। आप किसी भी तरह से सर्विस स्टेशन पर खरोंचें हटा सकते हैं और आपकी सवारी एक नई सवारी जितनी अच्छी होगी। असली समस्या तब पैदा होती है जब कार के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। आपकी कार की सर्विस हिस्ट्रूी के साथ-साथ निशानों और डेंट को ध्यान में रखते हुए, आपको दी जाने वाली कम कीमत का सामना करना मुश्किल है। एक दुर्घटनाग्रस्त कार को कैसे बेचा जाए यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा मुद्दा है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सीडेंटल कार कैसे बेचे? दुर्घटना के स्तर और प्रकार के आधार पर, आपकी कार की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। आप इसे तभी बेच सकते हैं जब यह चलती हालत में हो और मरम्मत की लागत कार के मूल्य से अधिक न हो। हालांकि, अगर आपकी कार ज्यादा डैमेज हो जाती है तो RTO की ओर से इसके लिए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर किसी वाहन का कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में उसे सड़क पर चलाने के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की आवश्यक होती है। कार चलनी बंद हो गई तो क्या करें? अगर आपकी कार पूरी तरह से चलनी बंद हो गई है, या फिर वो अपनी कीमत से ज्यादा पैसे लगाकर ठीक होने की स्थिति में है तो आपके लिए कुछ अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी कार को स्क्रैप घोषित कर सकते हैं। इसे बेचने के लिए आपको पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि स्क्रैप कार बेचने की एक अलग प्रक्रिया है जिसमें आरटीओ को सूचित करने के बाद अपनी कार को स्क्रैप करना और चेसिस प्लेट को भी हटाना शामिल है। मौजूदा समय में सरकार स्क्रैपेज फैसिलिटी के लिए भी कई तरह की मदद कर रही है।

