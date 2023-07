भारी बारिश में अपनी EV का ऐसे रखें ख्याल, नहीं तो हो सकती है शॉर्ट-सर्किट

बारिश शुरू होने से पहले टायरों की ग्रिप चेक कर लें और अगर इसके रबर घिस चुके हैं तो इसे जल्द बदल लें। आपकी गाड़ी के टायर घिस चुके हैं या नहीं इसका पता आप ट्रेड-वियर इंडिकेटर यानी कि टायर पर खांचे के बीच दिए गए एक छोटा रबर बार से लगा सकते हैं। जैसे-जैसे टायर का रबर घिसता है ट्रेड इंडिकेटर भी पतला होने लगता है।

How to Keep Electric Cars Safe During Monsoon

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में मॉनसून दस्तक दे चुका है और भारी बारिश के कारण वाहनों को नुकसान हो रहा है। भारत में लगातार चक्रवातों ने हालात बदतर कर दिए हैं। भारी बारिश, सड़कों पर जमा पानी और बिजली की अक्षमता ने आपके वाहनों के दैनिक आधार पर रखरखाव में समस्याएं बढ़ा दी हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार होती है, जो खराब मौसम की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ऐसे में इस मौसम में इलेक्ट्रिक कार को कैसे सेफ रखें इसके बारे में इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। बारिश में गाड़ी ले जाते समय करें ये काम बारिश शुरू होने से पहले टायरों की ग्रिप चेक कर लें और अगर इसके रबर घिस चुके हैं तो इसे जल्द बदल लें। आपकी गाड़ी के टायर घिस चुके हैं या नहीं इसका पता आप ट्रेड-वियर इंडिकेटर यानी कि टायर पर खांचे के बीच दिए गए एक छोटा रबर बार से लगा सकते हैं। जैसे-जैसे टायर का रबर घिसता है, ट्रेड इंडिकेटर भी पतला होने लगता है। एक बार जब ट्रेड इंडिकेटर दिखना बंद हो जाता है, तो टायरों को बदलने की जरूरत होती है। सेफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती है। यही वजह है कि ईवी चार्ज करते समय थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते समय सावधानी रखनी पड़ती है। लंबे सफर के बाद आने पर तुरंत इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज नहीं करना चाहिए, इससे गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की उम्मीद बढ़ जाती है। गाड़ी को पानी से धुलने के तुरंत बाद न करें चार्ज पिछले साल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। इसकी वजह ईवी में शॉर्ट-सर्किट हो गया था। जांच में पता चला था कि उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को तुरंत धुल कर लाने के बाद चार्ज में लगाया गया था, जिससे शॉर्ट-सर्किट हो गई थी।

Edited By: Atul Yadav