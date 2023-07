PAN Aadhaar Link Verification: अभी तक नहीं लिंक हुआ पैन से आधार? जानने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप

PAN Aadhaar Link Verification को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने इस लेख में हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स के बारे में बताने जा रहें जिनकी मदद से आप ये जान सकेंगे कि आपका PAN Aadhar से लिंक है या फिर नहीं। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे चालू कराने के लिए आपको एक आसान प्रक्रिया अपनानी होगी।

how to check if PAN is linked to Aadhar or not PAN Aadhaar Link Verification

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Pan को Aadhar से लिंक करने की लास्ट डेट चली गई है, जो 30 जून, 2023 थी। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा और आप अपने Pan का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके लिए सलाह है कि चालान भरके समय से पहले ये काम कर लें। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसे चालू कराने के लिए आपको एक आसान प्रक्रिया अपनानी होगी। ऐसी स्थिति में 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 जुलाई को पैन को आधार से जोड़ने का अनुरोध करते हैं, तो आपका पैन 9 अगस्त या उससे पहले काम करना शुरू कर देगा। आइए, जान लेते हैं कि ये कैसे चेक करना है कि आपका आधार पैन से लिंक हो गया है। ऐसे पता करें अगर आपको लगता है कि आपका आधार पैन से लिंक है तो इसे कुछ आसान सी स्टेप्स की मदद से चेक किया जा सकता है। यदि आपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए सभी चरणों का पालन किया है और अभी भी भ्रमित हैं या स्थिति की पुष्टि करना चाहते हैं, तो इसे ऐसे चेक करें- सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर साइन इन किए बिना पैन-आधार लिंक स्थिति देखें ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर ‘Quick Links’ पर जाएं और लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के संबंध में स्क्रीन पर एक मैसेज दिख जाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या फिर ये प्रॉसेस अभी बाकी है। अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके काम आएगी।

Edited By: Rammohan Mishra