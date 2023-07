बाइक के Air filter को आप भी कर सकते हैं साफ, बस इन आसान स्टेप्स को करना होगा फॉलो

आपको एयर फिल्टर दो जगह मिल सकता है। अमूमन स्पोर्ट्स बाइक में एयर फ़िल्टर सीट हटाते ही बैटरी के पास मिलता है। क्रूज बाइक में ये फ़िल्टर साइड में होता है। अब आप सावधानी से बाइक के एयर फील्टर को निकाले। यह फ़िल्टर एक चैम्बर में फंसा होता है। ये दिखने में एक पीले रंग की फोम होता है। (जागरण फोटो)

इन स्टेप्स को फॉलो करके घर पर ही बाइक के एयर फिल्टर को करें साफी

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बारिश जाने के बाद जब धूप आती है तो सड़कों पर काफी धूल-मिट्टी उड़ता है, जिसका सीधे असर मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर पर पड़ता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इस सीजन आप खुद से अपने बाइक की सफाई कर लें। इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं अपने बाइक के एयर फिल्टर को साफ करने के आसान उपायों के बारे में। कैसे करें बाइक एयर फिल्टर को साफ? सबसे पहले बाइक की सीट हटाएं। सीट को हटाने के बाद बाइक से टूल किट निकालें। आपको एयर फिल्टर दो जगह मिल सकता है। अमूमन स्पोर्ट्स बाइक में एयर फ़िल्टर सीट हटाते ही बैटरी के पास मिलता है। क्रूज बाइक में ये फ़िल्टर साइड में होता है। अब आप सावधानी से बाइक के एयर फिल्टर को निकाले। यह फ़िल्टर एक चैम्बर में फंसा होता है। ये दिखने में एक पीले रंग की फोम होता है। अब आराम से बिना इसको खराब किए इसे चैम्बर से अलग होता है। इसे आप टंकी से थोड़ा सा पेट्रोल लेकर इसे धोया जा सकता है। इसे धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद इसको गर्म पानी से निकालकर निचोड़ा जास कता है। अब आप फिल्टर को वापिस लगा सकते हैं। बाइक को न्यूट्रल गियर में रखकर, किक स्टार्ट करना है। अगर किक नहीं हैं तो सेल्फ स्टार्ट कर ले। इसके बाद आपकी बाइक चलाने लायक हो जाएगी। साफ एयर फिल्टर के फायदे एयर फिल्टर अगर साफ रहता है तो इससे बाइक चलने में काफी स्मूथ लगेगी। इसके अलावा, माइलेज पर भी इसका काफी असर पड़ता है। इसलिए उपर बताए गए टिप्स को फॉलो करें ताकि आप सही समय पर एयर फिल्टर को खुद से साफ कर सकें। यदि बाइक का एयर फिल्टर साफ रहता है तो आवाज भी गाड़ी कम करेगी।

Edited By: Atul Yadav