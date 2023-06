Used Car खरीदते समय जरूर पूछें ये सवाल, ऐसा किया तो आपके फैसले पर कोई नहीं उठाएगा उंगली

कार खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी इस कार को लेकर प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं क्या हैं। इसके बाद ये निर्धारित करें कि आप पुरानी कार पर कितना खर्च कर सकते हैं। साथ ही विक्रेता से वाहन के रखरखाव के रिकॉर्ड प्राप्त करें और इसका उपयोग ये पहचानने के लिए करें कि कार में कोई लगातार समस्या है या नहीं।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। लोगों की चाहत होती है कि वो कम दाम में एक बेहतर फीचर और परफारमेंस वाली कार खरीदें और इसके चलते कई लोगों के सामने बजट की समस्या आती है। ऐसे में Used Car एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने उभरा है। अगर आपके पास सीमित बजट है और आपने पुरानी कार खरीदने की मन बनाया है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। आपकी जरूरत क्या है? कार खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी इस कार को लेकर प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं क्या हैं। कार खरीदने से पहले ये देखें कि आपको किस आकार, फ्यूल ऑप्शन और सेफ्टी फीचर वाली कार की जरूरत है। फिर फैसला करें कि आपके किस तरह की कार की आवश्यकता है। बजट कितना है? ये निर्धारित करें कि आप पुरानी कार पर कितना खर्च कर सकते हैं। इसमें कार का बीमा, रखरखाव और ईंधन जैसी अतिरिक्त लागतें भी शामिल हैं। आप जिस कार में रुचि रखते हैं उसके मॉडल और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानें। वाहन की हिस्ट्री? विक्रेता से वाहन के रखरखाव के रिकॉर्ड प्राप्त करें और इसका उपयोग ये पहचानने के लिए करें कि कार में कोई लगातार समस्या है या नहीं। इस दौरान कार की एक्सीडेंट हिस्ट्री, स्वामित्व स्थिति, पिछले मालिकों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में पूछताछ करें। इसके साथ ही वाहन के चालान रिकॉर्ड, बीमा अवधि, अपग्रेड और किए गए बदलाव आदि की अच्छी तरह जांच करें। कार में कोई दिक्कत तो नहीं हैं? खरीदने से पहले कार को पूरी तरह से जांच लें। इसके टायर, ब्रेक, लाइट और अन्य सभी कंपोनेंट को जांचते हुए ये देखें कि इनकी स्थिति वादा के अनुरूप है या फिर नहीं? कार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उसकी टेस्ट-ड्राइव करें और फिर खरीदने या न खरीदने का फैसला करें। डॉक्यूमेंट सही हैं? खरीदारी को अंतिम रूप देने से पहले वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की प्रामाणिकता को पूरी तरह से सत्यापित करना आवश्यक है। आरसी में मालिक का नाम और इंजन और चेसिस नंबर सहित कार का विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। ये पुष्टि करना सुनिश्चित करें कि आरसी मूल है और डुप्लिकेट नहीं है। इसके बाद आप बाजार मूल्य की जांच करके Used Car खरीदने का फैसला बना सकते हैं।

