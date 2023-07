हाइवे से लॉन्ग ट्रिप पर जाने का प्लान? चालान से बचना है तो फॉलो करें ये बातें

अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने गाड़ी में कुछ भी मॉडिफाई करवाने से बचना चाहिए जिससे ट्रैफिक पुलिस का ध्यान आप बताइए ना पड़े। इससे न केवल आपका सफर बेहतरीन होगा बल्कि आप टेंशन फ्री होकर हॉलिडे एन्जॉय कर सकते है।

How To Avoid Challan During Long drive in Highway

