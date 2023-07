Lamborghini Urus की रिप्लेसमेंट Lamborghini Urus S एक फीचर लोडेड हाइपरफार्मेंस कार है जो अंदर से काफी लग्जरी और बाहर से दिखने में काफी बोल्ड है। एसयूवी को फ्रंट में मेटल स्किड प्लेट और 21-इंच से 23-इंच व्हील विकल्पों के लिए नए फिनिश ऑप्शन भी मिलता है। Urus S में चुनने के लिए अपडेट इंटीरियर थीम भी हैं। ताकि आपको ये पुरानी वाली गाड़ी की तरह फील दे।

How special is the recently launched Lamborghini Urus S

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Lamborghini Urus S को हाल ही में इंडियन मार्केट में 4 करोड़ 18 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है। यह गाड़ी Urus SUV की जगह लेगी। इससे पहले Lamborghini ने नवंबर 2022 में Urus Performante को लॉन्च किया था जो हाई परफार्मेंसकार के रूप में जानी जाती है। Lamborghini Urus S Lamborghini Urus की रिप्लेसमेंट Lamborghini Urus S एक फीचर लोडेड हाइपरफार्मेंस कार है, जो अंदर से काफी लग्जरी और बाहर से दिखने में काफी बोल्ड है। एसयूवी को फ्रंट में मेटल स्किड प्लेट और 21-इंच से 23-इंच व्हील विकल्पों के लिए नए फिनिश ऑप्शन भी मिलता है। Urus S में चुनने के लिए अपडेट इंटीरियर थीम भी हैं। ताकि आपको ये पुरानी वाली गाड़ी की तरह फील दे। कितना दमदार है इसका इंजन? इंजन की बात करें तो इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है, जिसमें अब 666bhp का बढ़ा हुआ पावर आउटपुट और 850Nm का टॉर्क है। यह पावर 8-स्पीड ट्रांसमिशन के जरिए सभी पहियों पर भेजी जाती है। टॉप स्पीड उरुस एस केवल 3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 305 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकती है। कई ड्राइव मोड उपलब्ध हैं, प्रत्येक ड्राइवट्रेन के व्यवहार और अन्य मैकेनिकल आस्पेक्ट को बदलते हैं। फ्यूल टैंक Lamborghini Urus S का फ्यूल टैंक काफी बड़ा है। इसके टैंक में एक बार में 85 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है। आपको पहले ही इस लग्जरी कार के कीमत के बारे में ऊपर बता दिया गया है। इंडियन मार्केट में इसकी कीमत 4.18 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम है।

