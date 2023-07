नौसिखिये ड्राइवर्स के लिए सबसे कामगर है 360 डिग्री कैमरा, जानिए कैसे बदल जाता है Driving Experience

अगर आप अभी नई- नई गाड़ी चलाना सीखे हैं तो आपके लिए ये फीचर काफी हेल्प करने वाला है। 360 डिग्री कैमरे की हेल्प से गाड़ी के चारों तरह का नजारा अंदर बैठे डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इससे ट्रैफिक में आप साइड में आ रही गाड़ी पर नजर रख सकते हैं। इस फीचर के माध्यम से संभावित सड़क दुर्घटना में कम हो रही है। (जागरण फोटो)

लर्नर ड्राइवर्स को क्या मिलता है फायदा

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आजकल इतनी एडवांस गाड़ियां आने लगी हैं, जिससे गाड़ी सीखना बहुत ही आसान हो गया है। आजकल ऑटोमैटिक कारों का चलन चेजी से बढ़ रहा है, जिसमें गियर शिफ्ट करने की झंझट खत्म हो गई है। इससे न केवल एक्सपर्ट्स को गाड़ी चलाते समय राहत मिलती है, बल्कि नए ड्राइवर्स के लिए भी गाड़ी सीखना आसान हो गया है। इस समय बहुत से गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा फीचर आने लगा है। आइये जानते हैं कैसे ये फीचर्स नौसिखिये ड्राइवर्स को भीड़-भाड़ जगहों पर गाड़ी चलाने और पार्किंग करने में मदद करता है। कैसे काम करता है 360 डिग्री कैमरा? 360 डिग्री कैमरा फीचर के माध्यम से ड्राइवर गाड़ी के अंदर लगे डिस्प्ले के माध्यम से गाड़ी के चारो तरफ देखने में सक्षम होता है, इसमें खासतौर से साइड व्यू शामिल होते हैं, जिस गाड़ी के अंदर से अगल-बगल अन्य वाहनों या फिर अन्य वस्तुओं की दूरी सीमा कितना है इसको दिखाता है। बर्ड आई व्यू फीचर ऑन करते ही गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने वाले 6 कैमरे एक्टिव हो जाते हैं और अपने -अपने दायरे की विजुअल्स को ड्राइवर के सामने मौजूद डिस्प्ले पर दिखाते हैं। लर्नर ड्राइवर्स को क्या मिलता है फायदा अगर आप अभी नई- नई गाड़ी चलाना सीखे हैं तो आपके लिए ये फीचर काफी हेल्प करने वाला है। 360 डिग्री कैमरे की हेल्प से गाड़ी के चारों तरह का नजारा अंदर बैठे डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इससे ट्रैफिक में आप साइड में आ रही गाड़ी पर नजर रख सकते हैं। वहीं पार्किंग के दौरान भी आप इस फीचर के माध्यम गाड़ी को सही स्थान पर पार्क में लगा और वहां से निकाल सकते हैं।

Edited By: Atul Yadav