Honda Elevate, Kia Seltos और Hyundai Creta में किसका माइलेज सबसे बेहतर? खरीदने से पहले जान लीजिए

Honda ने अपनी Elevate SUV के लॉन्च से पहले इसके माइलेज फीगर घोषित कर दिए गए हैं। होंडा एलिवेट द्वारा मैनुअल वेरिएंट में 16.92 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा किया गया है। ऐसे में ये जाननना जरूरी हो गया है कि Honda Elevate की फ्यूल एफिसियंशी इसकी राइवल Hyunidai Creta और Kia Seltos से कितनी बेहतर है।

Honda Elevate vs Kia Seltos vs Hyundai Creta mileage figure comparison

Your browser does not support the audio element.