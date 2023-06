Honda Elevate की जुलाई में शुरू होगी बुकिंग, खरीदने का इरादा है तो जान लीजिए ये बड़ी बातें

Honda अपनी इस एसयूवी को संभावित रूप से 4 ट्रिम लेवल- एसवी वी वीएक्स और जेडएक्स में पेश करने वाली है। हालांकि इसको लेकर कोई सटीक ट्रिम डिटेल्स अभी तक ज्ञात नहीं हैं। उम्मीद है कि कंपनी इसके दामों की घोषणा इस त्यौहारी सीजन यानी सितंबर से अक्टूबर तक कर देगी। अगर आप Honda Elevate खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो इन चीजों के बारे में जरूर जान लीजिए।

Honda Elevate SUV booking details expected price variant and rival

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Honda Car India जुलाई में अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी Elevate की घरेलू बाजार में बुकिंग लेना शुरू करेगी। जानकारों का कहना है कि इसे खरीदने के लिए इच्छुक लोग 3 जुलाई से 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर Honda Elevate बुक कर सकेंगे। उम्मीद है कि कंपनी इसके दामों की घोषणा इस त्यौहारी सीजन यानी सितंबर से अक्टूबर तक कर देगी। अगर आप Honda Elevate खरीदने की प्लान कर रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में जरूर जान लीजिए। Honda Elevate वेरिएंट डिटेल Honda अपनी इस एसयूवी को संभावित रूप से 4 ट्रिम लेवल- एसवी, वी, वीएक्स और जेडएक्स में पेश करने वाली है। हालांकि इसको लेकर कोई सटीक ट्रिम डिटेल्स अभी तक ज्ञात नहीं हैं। ये संभवतः सिटी सेडान की तरह पेश की सकती है। आपको बता दें कि Honda Elevate के अंदर मैनुअल गियरबॉक्स पूरी रेंज में स्टैंडर्ड होगा, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को बेस ट्रिम के अलावा सभी वेरिएंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। Honda Elevate डिजाइन, इंटीरियर और फीचर डायमेंशन की बात करें तो Honda Elevate का आकार क्रेटा और सेल्टोस के समान है, इसकी लंबाई 4312 मिमी, चौड़ाई 1790 मिमी, ऊंचाई 1650 मिमी और व्हीलबेस 2650 मिमी है। इसमें सेगमेंट-फर्स्ट 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है। इसके इंटीरियर में सॉफ्ट-टच पैनल और आरामदायक व विशाल सीटिंग के साथ केबिन काफी प्रीमियम है। ये 10.25-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेन-वॉच कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले के साथ-साथ कोलीजन शमन ब्रेकिंग सिस्टम और ADAS फंक्शन के साथ उपलब्ध है। Honda Elevate की संभावित कीमत कंपनी इसे भारतीय बाजार में 11 से 12 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। वहीं, ये एसूवी कार लॉन्च होने बाद Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq,Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor, Citroen C3 Aircross और Maruti Suzuki Grand Vitara जैसी कारों को टक्कर देने वाली है।

Edited By: Rammohan Mishra