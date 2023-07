Honda Elevate कितना माइलेज देगी? लॉन्च से पहले कंपनी ने किया खुलासा

एसयूवी 1.5 L i-VTEC DOHC पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जिसमें सीवीटी और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों विकल्प हैं। हालांकि कार में होंडा सिटी वाला स्ट्रांग हाइब्रिड पावरट्रेन नहीं मिलेगा। होंडा के अनुसार एलिवेट का मैनुअल ट्रांसमिशन संस्करण 15.31 किमी प्रति लीटर की माइलेज देगी। वहीं सीवीटी थोड़ा अधिक 16.92 किमी प्रति लीटर तक की माइलेज देने में सक्षम होगी।

Honda Elevate Mileage Number Reveled By company

Your browser does not support the audio element.