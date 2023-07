Honda Elevate की बुकिंग कल से चालू? जानें बुकिंग से लेकर खास फीचर्स के बारे में सबकुछ

होंडा को कई कारणों से पसंद किया जाता है लेकिन इनकी कारें भारत में ज्यादा फीचर लोडेड नहीं होती थीं। नई एलीवेट में Honda Sensing तकनीक मिलती है जो कंपनी का ADAS का वेरिएंट है। वहीं एलिवेट को 10.25 इंच की प्राइमरी डिस्प्ले स्क्रीन भी मिलती है जो भारत में किसी भी होंडा मॉडल में सबसे बड़ी है। (जागरण फोटो)

Honda Elevate की शुरू होने वाली है बुकिंग

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Honda Elevate की बुकिंग इसी सप्ताह से शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो होंडा अपनी बहुप्रतीक्षित एलिवेट मिडसाइज एसयूवी की बुकिंग 3 जुलाई को 21,000 रुपये में शुरू करेगी। आइये जानते हैं इस अपकमिंग कार की खासियत और अन्य डिटेल्स के बारे में। होंडा एलिवेट की कीमतों का कब होगा खुलासा? इसकी कीमतों की घोषणा की बात करें तो कयास लगाया जा रहा है कि होंडा अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में कीमतों की घोषणा करेगी। एलिवेट जुलाई के अंत तक स्थिर प्रदर्शन के लिए शोरूम में उपलब्ध होगा, अगस्त की शुरुआत में टेस्ट ड्राइव शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। कितनी एडवांस होगा ये कार? होंडा को कई कारणों से पसंद किया जाता है, लेकिन इनकी कारें भारत में ज्यादा फीचर लोडेड नहीं होती थीं। नई एलीवेट में Honda Sensing तकनीक मिलती है जो कंपनी का ADAS का वेरिएंट है। वहीं, एलिवेट को 10.25 इंच की प्राइमरी डिस्प्ले स्क्रीन भी मिलती है, जो भारत में किसी भी होंडा मॉडल में सबसे बड़ी है। साथ ही इसमें सात इंच की ड्राइव डिस्प्ले स्क्रीन, टेलीमैटिक्स, सनरूफ और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि भविष्य में भारत विदेशी बाजारों में एलिवेट के निर्यात के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। साथ ही कंपनी एलीवेट को एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में भी पेश करेगी। जुलाई में कंपनी इसकी बुकिंग लेना शुरू कर देगी और त्यौहारी सीजन के दौरान इसकी कीमतों का खुलासा किया जाएगा।

Edited By: Atul Yadav