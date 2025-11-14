Language
    Honda की इस पॉवरफुल बाइक में आई गियर बदलने से जुड़ी समस्या, जारी हुआ रिकॉल, ऐसे फ्री में करवाएं फिक्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    होंडा मोटरसाइकिल इंडिया ने Honda CB1000 Hornet SP के कुछ मॉडलों को रिकॉल किया है। यह रिकॉल 2025 में बनी मोटरसाइकिलों के लिए है। समस्या यह है कि एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्मी से सीट की सतह नरम हो सकती है, जिससे गियर पैडल का बोल्ट ढीला होकर गिर सकता है। होंडा प्रभावित पार्ट्स को मुफ्त में बदलेगी। 

    Honda CB1000 Hornet SP में खराबी, कंपनी ने जारी किया रिकॉल

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल Honda CB1000 Hornet SP के चुनिंदा मॉडल के लिए भारत में रिकॉल जारी किया है। भारत में किया गया यह रिकॉल एक एक ग्लोबल सर्विस एक्शन का हिस्सा है। इस रिकॉल में साल 2025 में बनी मोटरसाइकिल शामिल है। आइए विस्तार में जानते हैं कि CB1000 Hornet SP में किस खराबी की वजह से इसके लिए रिकॉल जारी किया गया है?

    क्या है समस्या?

    होंडा मोटरसाइकिल के मुताबिक, Honda CB1000 Hornet SP के एग्जॉस्ट से निकलने वाली ज्यादा गर्मी सीट की पेंटेड सतह को नर्म कर सकती है। इसकी वजह से गियर चेंज पैडल का पिवट बोल्ट ढीला हो सकता है और समय के साथ राइड के दौरान बाइक से गिर भी सकता है। अगर ऐसा होता है, तो राइडर को गियर शिफ्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा या फिर गियर बिल्कुल ही शिफ्ट नहीं होगा। इसकी वजह से हाई-स्पीड या सिटी राइड के दौरान राइडर हादसे का शिकार हो सकता है।

    फीचर्स Honda CB1000 Hornet SP की डिटेल्स
    इंजन 4-स्ट्रोक, 16 वाल्व, इनलाइन-फोर DOHC, लिक्विड-कूल्ड
    बोर x स्ट्रोक 76 \times 55.1
    कम्प्रेशन रेश्यो 11.7 \pm 0.2
    डिस्प्लेसमेंट 1000 cc
    नेट पावर 115.6 kW 
    अधिकतम टॉर्क 107 N-m 
    गियर की संख्या  6
    टायर साइज (सामने)  120/70ZR17M/C
    टायर साइज (पीछे)  180/55ZR17M/C
    ब्रेक प्रकार (सामने) डबल डिस्क - 310 mm
    ब्रेक प्रकार (पीछे)  डिस्क - 240 mm
    कैलीपर (सामने)  4 पिस्टन
    कैलीपर (पीछे)  1 पिस्टन
    फ्रंट सस्पेंशन शोआ SFF-BP USD फोर्क (Showa SFF-BP USD Forks)
    रियर सस्पेंशन  ओहलिन्स TTX मोनोशॉक (Ohlins TTX Monoshock)
    लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई  2140 mm, 790 mm, 1085 mm
    व्हीलबेस  1455 mm
    कर्ब वज़न  212 kg
    ग्राउंड क्लीयरेंस  135 mm
    सीट की ऊँचाई  809 mm
    फ्यूल टैंक क्षमता  17 L
    फ्रेम का प्रकार  डबल बीम (Double Beam)
    बैटरी  12 V, 6.3Ah
    हेडलाइट  LED
    टेल लैंप  LED
    विंकर्स  LED
    कीमत (एक्स-शोरूम) 13.29 लाख रुपये

    ग्राहक मुफ्त में करवा सकते हैं रिपेयर

    होंडा मोटरसाइकिल ने Honda CB1000 Hornet SP के लिए इस समस्या के लिए रिकॉल जारी करते हुए कहा कि प्रभावित पार्ट्स की नि:शुल्क जांच और बदलने का काम करेगी। भले ही बाइक वारंटी में हो या न हो, यह काम मुफ्त में किया जाएगा। रिकॉल वर्क सिर्फ Honda BigWing Topline डीलरशिप में किया जाएगा। इस समस्या को ठीक करने की प्रक्रिया को जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी।

    कैसे पता करें आपकी मोटरसाइकिल रिकॉल में शामिल?

    अगर आपको पता करना है कि आपकी CB1000 Hornet SP रिकॉल में शामिल है या फिर नहीं, इसके लिए आपको Honda और BigWing डीलर से सीधे कॉल, ईमेल और SMS के जरिए संपर्क करना होगा। इसके साथ ही आप Honda की ऑफिशियल वेबसाइट पर VIN (Vehicle Identification Number) डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। डीलरशिप में भीड़ से बचने के लिए पहले से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक करना बेहतर रहेगा।