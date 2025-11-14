क्या Hero चारपहिया वाहन सेगमेंट में करने जा रही एंट्री? Vida Nex 3 कॉन्सेप्ट कार की पेश

Language
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    हीरो मोटोकॉर्प अब चार पहिया वाहन बाजार में कदम रखने जा रही है, जिसकी शुरुआत Vida Nex 3 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार से हुई है। यह दो सीटों वाली, शहरी परिवहन के लिए डिज़ाइन की गई है। छोटी इलेक्ट्रिक कारें शहरी यातायात और पार्किंग की समस्या का समाधान कर सकती हैं, खासकर शॉर्ट ट्रिप्स के लिए। 

    Hero Motocorp ने Vida Nex 3 कॉन्सेप्ट कार पेश की।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प चार पहिया वाहन सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। इसकी शुरुआत कंपनी ने अपनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार Vida Nex 3 कॉन्सेप्ट को पेश किया है। इसे देखकर लगता है कि दोपहिया निर्माता कंपनी अब चारपिहया बाजार की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    Vida Nex 3 कॉन्सेप्ट

    हीरो की यह कॉन्सेप्ट कार दो सीटर की है और दिखने से लगता है कि इसे खास तौर पर शहरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। Vida Nex 3 कॉन्सेप्ट को शहरी ट्रांसपोर्ट की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

    इस कॉन्सेप्ट कार में एक मॉड्यूलर सेंटर कंसोल नजर आता है, जिसमें रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑप्शन दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में कस्टमाइज़ेशन और यूजर-केंद्रित डिजाइन एक बड़ा रोल निभाएंगे।

    क्यों जरूरी हैं ऐसी छोटी कारें?

    वर्तमान में शहरी यातायात का सबसे बड़ा मुद्दा स्पेस और ट्रैफिक है। बड़े शहरों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बड़े शहरों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ रहा। ऐसे में छोटी, दो-सीटर या माइक्रो-कारें एक समाधान बन सकती हैं।

    हर किसी के लिए दोपहिया हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता है। हाल के समय में भारतीय बाजार में अभी भी ज्यादातर मांग बड़ी कारों खासकर C-SUVs की तरफ झुकी है। ऐसे में छोटी इलेक्ट्रिक कारें शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती हैं।

    दोपहिया निर्माता अब चारपहिया बाजार में

    पहले Ola Electric और अब Hero Motocorp ने यह साफ संकेत दिया है कि भारत के दोपहिया कंपनी अब चारपहिया बाजार में शामिल होने जा रही है। अगर इनकी कॉन्सेप्ट कारें प्रोडक्शन में आती हैं, तो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया सेगमेंट बन सकता है, जो माइक्रो अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होगी। इससे न केवल ट्रेंड बदलेगा, बल्कि अन्य ब्रांड भी इस सेगमेंट में आने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

