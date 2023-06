Hero MotoCorp 3 जुलाई को मोटरसाइकिल और स्कूटरों के दाम में करेगी बढ़ोतरी, जानिए कितनी महंगी हो जाएंगी गाड़ियां

Hero Motocorp ने घोषणा की है कि वह 3 जुलाई 2023 से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में वृद्धि करेगी। कंपनीने एक बयान में कहा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतों में बढ़ोतरी प्राइस रिव्यू का हिस्सा है। कंपनी ने आगे कहा कि कीमत में उतार-चढ़ाव मूल्य स्थिति इनपुट लागत और व्यावसायिक अनिवार्यताओं जैसे कारकों पर आधारित है।

Hero Motocorp To Revise Prices Of Its Motorcycles and Scooters From July 3

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero Motocorp ने घोषणा की है कि वह 3 जुलाई, 2023 से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में वृद्धि करेगी। कंपनी ने कहा कि वॉल्यूम के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी लगभग 1.5 प्रतिशत की दर से होगी। इस बढ़ोतरी की मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। आपको बता दें कि आखिरी बार हीरो मोटोकॉर्प ने अपने दोपहिया वाहनों की कीमतें इस साल अप्रैल में OBD2 मानदंडों में बदलाव के साथ बढ़ाई थीं। Hero Motocorp करेगी प्राइस रिव्यू Hero Motocorp ने एक बयान में कहा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतों में बढ़ोतरी प्राइस रिव्यू का हिस्सा है। कंपनी ने आगे कहा कि कीमत में उतार-चढ़ाव मूल्य स्थिति, इनपुट लागत और व्यावसायिक अनिवार्यताओं जैसे कारकों पर आधारित है। दोपहिया वाहन की दिग्गज कंपनी का लक्ष्य प्रभाव को कम करने के लिए ग्राहकों को अधिक नवीन वित्तपोषण कार्यक्रमों की पेशकश करके मूल्य वृद्धि की भरपाई करना है। त्यौहारी सीजन में महंगी हो जाएंगी गाड़ियां कीमतों में बढ़ोतरी त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुई है, जब देश में खरीद चक्र में तेजी देखी जाती है। हीरो मोटोकॉर्प भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ-साथ अधिक सकारात्मक आर्थिक संकेतकों के बारे में भी आशावादी है, जो विशेष रूप से ग्रामीण बाजारों में मांग के लिए अच्छा संकेत है। कंपनी ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन में उद्योग की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान हाल ही में, हीरो मोटोकॉर्प ने एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट में पैशन प्लस लॉन्च की है। उसी समय कंपनी ने Xtreme 160 4V को अपनी नई प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया, जो एक नई प्रीमियम प्रोडक्ट रणनीति का प्रदर्शन करती है। उम्मीद है कि दोपहिया वाहन निर्माता इस साल अधिक मोटरसाइकिलें लाएगा, ये पूरी तरह से नई और अपडेट हो सकती हैं। इसमें बहुप्रतीक्षित Karizma XMR 210 शामिल है, जबकि कंपनी प्रीमियम 125 सीसी कम्यूटर बाइक को भी पेश कर सकती है।

Edited By: Rammohan Mishra