Hero MotoCorp नई प्रीमियम मोटरसाइकिल पर कर रही काम, Nightster 440 नाम से टेडमार्क किया फाइल

हीरो नाइटस्टर 440 अपने प्लेटफॉर्म कंपोनेंट और इंजन को हार्ले-डेविडसन X440 के साथ साझा करेगा लेकिन इसका लुक और डिजाइन यूनिक हो सकती है। इस समय हम केवल यह मान सकते हैं कि नई हीरो बाइक रेट्रो-स्टाइल वाले गोल हेडलैंप और बार-एंड मिरर एक मस्कुलर फ्यूल टैंक चौड़े हैंडलबार सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्पोर्टी एग्जॉस्ट पाइप के साथ आएगी। (जागरण फोटो)

Hero अपने इस प्रीमियम बाइक पर कर रही काम

Your browser does not support the audio element.