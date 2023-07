झटका! अब Hero की टू-व्हीलर्स खरीदना पड़ेगा महंगा, आज से बढ़ रहे सभी बाइक और स्कूटर्स के दाम

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण बाजारों में मांग में तेजी देखी जा रही है जो हमारे उद्योग के लिए काफी अच्छा संकेत देता है। वहीं त्योहारी सीजन में डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि मुख्य रूप से ओबीडी-2 ट्रांजिशन के कारण लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में संशोधन की जरूरत पड़ी है। (जागरण फोटो)

आज से बढ़ रहे हैं हीरो की टू-व्हीलर्स के दाम

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप हीरो की बाइक या फिर स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने सभी बाइक और स्कूटर्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में बताया कि वह 3 जुलाई यानी आज से अपने सभी पोर्टफोलियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। 3 जुलाई से हीरो बाइक और स्कूटर में 2 फीसद तक की वृद्धि होगी। इस वजह से बढ़ रही हैं कीमतें? इस प्राइस हाइक का करना सभी टू-व्हीलर्स को 1 अप्रैल 2023 से लागू ओबीडी- 2 मानदंडों को पूरा करने के लिए और जो भी परिवर्तन होंगे इसके लिए बनाया गया है। कंपनी का बयान कंपनी ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण बाजारों में मांग में तेजी देखी जा रही है, जो हमारे उद्योग के लिए काफी अच्छा संकेत देता है। वहीं त्योहारी सीजन में डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि मुख्य रूप से ओबीडी-2 ट्रांजिशन के कारण लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में संशोधन की जरूरत पड़ी है। हीरो मोटोकॉर्प ग्राहकों पर प्रभाव को कम करने के लिए फाइनेनशल सॉल्यूशन को का समाधान जारी रखेगा। हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा पिछले महीने हीरो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा की भी कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कंपनी ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार ने हाल ही में फेम-2 सब्सिडी में कटौती की है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्टचरर्स अपने-अपने प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसे क्रम में Hero VIDA V1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। कितनी महंगी हुई Hero VIDA V1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर? हीरो मोटोकॉर्प ने फेम-2 सब्सिडी में कटौती के चलते अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर Hero VIDA V1 Pro की कीमत में लगभग 6,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।

Edited By: Atul Yadav