Mahindra ने India Army को सौंपी Scorpio Classic की पहली खेप, जानिए कितनी अलग है सेना की कार

Mahindra Mahindra ने घोषणा की है कि उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक का पहला बैच सेना को सौंप दिया है। आपको बता दें कि जनवरी में भारतीय सेना ने स्कॉर्पियो क्लासिक्स की 1470 इकाइयों का ऑर्डर दिया था और इस एसयूवी को भारतीय सेना की 12 यूनिट में तैनात किया जाना था। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

First batch of Mahindra Scorpio Classic delivered to Indian Army

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हाल ही में भारतीय सेना से Scorpio Classic की 1850 यूनिट का ऑर्डर मिला है। इसको लेकर कार निर्माता ने घोषणा की है कि उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक का पहला बैच सेना को सौंप दिया है। आपको बता दें कि जनवरी में, भारतीय सेना ने स्कॉर्पियो क्लासिक्स की 1,470 इकाइयों का ऑर्डर दिया था और इस एसयूवी को भारतीय सेना की 12 यूनिट में तैनात किया जाना था। इंडियन आर्मी के पास हैं ये पॉपुलर कारें भारतीय सेना पहले से ही टाटा जेनॉन, फोर्स गुरखा, मारुति सुजुकी जिप्सी और टाटा सफारी का उपयोग कर रही है। स्कॉर्पियो क्लासिक के जुड़ने से भारतीय सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को 4x4 पावरट्रेन से लैस करेगी। इसका मतलब है कि ड्यूटी पर मौजूद इंजन 2.2-लीटर इंजन की पिछली पीढ़ी का हो सकता है, जो लगभग 140 हॉर्स पावर की शक्ति का उत्पादन करता है। सेना की स्कॉर्पियो में क्या खास? स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ, महिंद्रा ने इंजन को अपडेट किया है। ये अभी भी 2.2-लीटर यूनिट है, लेकिन पिछली पीढ़ी की तुलना में 55 किलोग्राम हल्की है। महिंद्रा के मुताबिक ये इंजन 1,000 आरपीएम पर कम से कम 230 एनएम का टॉर्क विकसित करेगा। वहीं, कार निर्माता का कहना है कि इसकी फ्यूल एफिसिएंशी भी 15 प्रतिशत बढ़नी चाहिए। इसका ट्रांसमिशन केबल-शिफ्ट का भी उपयोग करता है, जिससे बाइब्रेशन कम करने में मदद मिलेगी, जबकि थ्रो अब पॉसिटिव और छोटा होने की उम्मीद है। Scorpio Classic के फीचर और स्पेसिफिकेशन ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक 6-स्पीड यूनिट है ,जो केवल पिछले पहियों पर शक्ति प्रदान करता है। महिंद्रा अब स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ 4x4 पावरट्रेन की पेशकश नहीं कर रहा है। इसका डीजल इंजन 130 हॉर्सपावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। वहीं, सस्पेंशन सेटअप को भी अपग्रेड और रीट्यून किया गया है। बॉडी रोल को नियंत्रित करने में मदद के लिए महिंद्रा सभी चार स्ट्रट्स पर एमटीवी-सीएल डैम्पर्स का उपयोग कर रहा है। साथ ही ये एसयूवी अब क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कॉर्नरिंग लैंप, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनग्लास होल्डर, डायमंड पैटर्न फैब्रिक सीट्स के साथ कई काम के फीचर्स ऑफर करती है।

