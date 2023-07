FADA Sales Report : जून में 10 प्रतिशत बढ़ी घरेलू खुदरा ब्रिकी, यहां पढ़ें रिपोर्ट

FADA के एक रिपोर्ट के अनुसार यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित कई क्षेत्र में बढ़ोतरी हो हुई है।आपको बता दें पिछले महीने कुल खुदरा बिक्री एक साल पहले की अवधि में 1701105 यूनिट्स से बढ़कर 1863868 यूनिट्स हो गई। वहीं यात्रा वाहन की ब्रिकी पिछले महीने दोपहिया वाहनों की ब्रिकी 7 प्रतिशत बढ़कर 1310186 यूनिट्स हो गई जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1227149 यूनिट्स की थी।

FADA Sales Report June 2023 see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, FADA के एक रिपोर्ट के अनुसार यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित कई क्षेत्र में बढ़ोतरी हो हुई है। वहीं घरेलू ऑटोमोबाइल खुदरा ब्रिकी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की ब्रिकी 7 प्रतिशत बढ़ी आपको बता दें, पिछले महीने कुल खुदरा बिक्री एक साल पहले की अवधि में 17,01,105 यूनिट्स से बढ़कर 18,63,868 यूनिट्स हो गई। वहीं यात्रा वाहन , की ब्रिकी पिछले महीने दोपहिया वाहनों की ब्रिकी 7 प्रतिशत बढ़कर 13,10,186 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 12,27,149 यूनिट्स की थी। तीन पहिया वाहनों की ब्रिकी में हुई बढ़ोतरी वहीं तीन पहिया वाहनों की ब्रिकी पिछले साल जून में 49,299 यूनिट्स से 75 प्रतिशत बढ़कर 86,511 यूनिट्स हो गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की सेल्स रिपोर्ट अनुसार, ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री साल-दर-साल 45 प्रतिशत बढ़कर 98,660 यूनिट्स हो गई, जबकि कमर्शियल वाहनों की ब्रिकी जून 2022 में 72,894 यूनिट्स की मामूली बढ़ोतरी के साथ 73,212 यूनिट्स हो गई। FADA के अध्यक्ष का बयान इसपर FADA के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि जहां साल-दर-साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं ऑटो रिटेल सेक्टर में महीने-दर-साल 8 फीसदी की गिरावट देखी गई है, जो ब्रिकि में अल्पकालिक गिरावट का संकेत है। लेकिन जून के महीने में काफी बढ़िया बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं दोपहिया वाहनों की ब्रिकी में महीने दर महीने 12 फीसदी की गिरावट देखी गई है। आपको बता दें, भारतीय बाजार में ईवी की ड़िमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। लेकिन एक आकड़े के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन की ब्रिकी में महीने -दर -महीने 56 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा FAME सब्सिडी को कम करना है।

