ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में बड़ी संख्‍या में कमर्शियल वाहनों की बिक्री की जाती है। कमर्शियल वाहनों की प्रमुख निर्माता वीईसीवी ने आयशर प्रो एक्‍स डीजल रेंज की घोषणा की है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुए नए वाहन कमर्शियल वाहन सेगमेंट में वोल्‍वो आयशर कमर्शियल व्‍हीकल (वीईसीवी) की ओर से नए वाहनों को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक आ‍यशर की ओर से प्रो एक्‍स डीजल को लॉन्‍च किया गया है। जो दो से 3.5 टन के छोटे कमर्शियल वाहन हैं।

किसे होगा फायदा जानकारी के मुताबिक इस तरह के छोटे कमर्शियल वाहनों का फायदा छोटे व्यवसायों, फ्लीट ऑपरेटर और पहली बार वाहन खरीदने वालों को होगा। क्‍योंकि इनसे बेहतरीन अपटाइम और आसान स्वामित्व मिलेगा। क्‍या है खासियत निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नई रेंज में नया E449- एक्स-फैक्टर डीजल इंजन दिया गया है जो अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन दक्षता और पावर देता है, जिससे सभी प्रकार के रास्तों पर बेहतरीन ड्राइविंग और प्रदर्शन संभव होता है। इस श्रेणी में निर्माता की ओर से सबसे बड़े कार्गो डेक के साथ इनको ऑफर किया गया है। जो 10 फीट 8 इंच तक हैं। इसके अलावा इनकी सर्विस भी 30,000 किलोमीटर पर होगी। जिससे प्रति ट्रिप ज्‍यादा सामान ले जाया जा सकता है और इससे परिचालन लागत भी कम होगी।