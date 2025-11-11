Eicher Pro X Diesel की रेंज भारत में लॉन्च हुई, क्या है खासियत
भारत में वीईसीवी ने आयशर प्रो एक्स डीजल रेंज लॉन्च की है। ये 2 से 3.5 टन के छोटे वाणिज्यिक वाहन छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी हैं। इनमें E449 एक्स-फैक्टर डीजल इंजन है, जो बेहतर ईंधन दक्षता देता है। 30,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, जिससे परिचालन लागत कम होती है। विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह लॉन्च लॉजिस्टिक्स को बदलने की दिशा में एक कदम है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहनों की बिक्री की जाती है। कमर्शियल वाहनों की प्रमुख निर्माता वीईसीवी ने आयशर प्रो एक्स डीजल रेंज की घोषणा की है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च हुए नए वाहन
कमर्शियल वाहन सेगमेंट में वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल (वीईसीवी) की ओर से नए वाहनों को लॉन्च किया गया है। निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक आयशर की ओर से प्रो एक्स डीजल को लॉन्च किया गया है। जो दो से 3.5 टन के छोटे कमर्शियल वाहन हैं।
किसे होगा फायदा
जानकारी के मुताबिक इस तरह के छोटे कमर्शियल वाहनों का फायदा छोटे व्यवसायों, फ्लीट ऑपरेटर और पहली बार वाहन खरीदने वालों को होगा। क्योंकि इनसे बेहतरीन अपटाइम और आसान स्वामित्व मिलेगा।
क्या है खासियत
निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नई रेंज में नया E449- एक्स-फैक्टर डीजल इंजन दिया गया है जो अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन दक्षता और पावर देता है, जिससे सभी प्रकार के रास्तों पर बेहतरीन ड्राइविंग और प्रदर्शन संभव होता है। इस श्रेणी में निर्माता की ओर से सबसे बड़े कार्गो डेक के साथ इनको ऑफर किया गया है। जो 10 फीट 8 इंच तक हैं। इसके अलावा इनकी सर्विस भी 30,000 किलोमीटर पर होगी। जिससे प्रति ट्रिप ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है और इससे परिचालन लागत भी कम होगी।
अधिकारियों ने कही यह बात
नए वाहनों के लॉन्च के मौके पर वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ विनोद अग्रवाल ने कहा कि आयशर प्रो एक्स डीजल के लॉन्च के साथ, हम भारत में लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स को बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। आयशर प्रो एक्स रेंज - जो अब इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है - भारत के अमृत काल में लॉजिस्टिक्स को बदलने वाले ग्राहकों की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्राहकों के साथ मिलकर बनाई गई यह रेंज, ईंधन दक्षता, विश्वसनीयता और बेहतर अपटाइम में आयशर की सिद्ध विशेषज्ञता को उस परिचालन लचीलेपन के साथ जोड़ती है, जिसकी कई व्यवसाय डीजल पावरट्रेन से अपेक्षा करते हैं। यह लॉन्च तेजी से विकसित हो रहे छोटे वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में आयशर की उपस्थिति को मजबूत करता है और स्मार्ट, टिकाऊ और कुशल लॉजिस्टिक्स समाधानों के साथ भारत की प्रगति में भागीदार बनने के हमारे विजन के अनुरूप है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।